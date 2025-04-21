‘Po priste të hante drekën’

“I bleva pesë tuta dhe ai nuk mundi të vishte asnjë të vetme”.
Një nënë palestineze i jep lamtumirën zemërthyer djalit të saj, të vrarë në një sulm izraelit, duke qarë ndërsa kujton se ai as nuk kishte ngrënë siç duhet.
21 Prill 2025
Momentet kur helikopteri rrëzohet në Dagestan
‘Babai im u kap dhe u torturua deri në vdekje’
Ekipet palestineze te energjise punojne per te rikthyer furnizimin me energji ne Gaza
Aktivistja shqiptare drejt Gazës me shumë mjekë e gazetarë
Fëmijët palestinezë, gëzim mes shkatërrimit
Darka e Trumpit ndërpritet nga aktivistët pro-Palestinë
Balona e ajrit bën ulje emergjente në rrugë
Trump: Ukraina besonte se mund ta mposhte Rusinë
Gazetari kap momentet para sulmit izraelit ndaj spitalit në Gaza
Gazetarët sulmohen dhe vriten gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë