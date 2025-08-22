Veliki požar prijeti Neumu, zatražena međunarodna pomoć

Požar koji je aktivan od srijede naveče bukti u okolini Neuma. Požar je zahvatio područja Zelenikovac, Prapratnicu, Radetiće i Drijen. Vatra se bliži i kućama, ugroženi su i veliki nasadi maslina u tom području, a jak vjetar otežava gašenje.

U gašenju učestvuju vatrogasci iz Neuma, Mostara i Čapljine, kao i timovi iz Dubrovnika i Slanog u Hrvatskoj. Na terenu pomažu i mještani, dok je iz zraka angažovan air tractor.

Zatražena je i pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH kao i međunarodna pomoć.Iz Policijske stanice u Neumu saopćili su da se zbog požara dionica ceste Stolac – Neum privremeno zatvara i upućuju putnike na alternativne putne pravce preko Republike Hrvatske.