Svečanost dodjele diploma za djecu bez roditelja u Gazi

Hiljadu djece iz Sela za brigu o siročadi Al-Wafaa završilo je školsku godinu i prisustvovalo svečanosti dodjele diploma. Hiljadu osmijeha pokušalo je da sakrije hiljadu rana. Svako od ove djece nosi priču koja počinje odsustvom majke, ubistvom oca ili kućom koja je postala samo uspomena.

Prosječan broj od 30 ubijene djece dnevno od početka genocida pretvorio je Gazu u mjesto gdje djetinjstvo više ne postoji. Gotovo polovina od 2,3 miliona stanovnika Gaze su djeca. Do jula 2025. ubijeno je više od 18.500 djece, dok je između 15.000 i 19.000 ostalo bez jednog ili oba roditelja. Nestalo je 21.000 djece, od čega se njih otprilike 4.000 i dalje nalazi pod ruševinama.

Najmanje 88 djece umrlo je od gladi i pothranjenosti do danas.