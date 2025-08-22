Najstarije jezersko naselje u Evropi otkriveno u Albaniji

Na albanskoj obali Ohridskog jezera, arheolozi iz Albanije i Švicarske vjeruju da su otkrili najstarije naselje izgrađeno na evropskom jezeru, staro između 6.000 i 8.000 godina.

Istraživanja se odvijaju u blizini sela Lin, gdje tim stručnjaka svakodnevno roni tri metra ispod površine vode, pažljivo izvlačeći drvene stubove koji su nekada nosili kuće izgrađene iznad jezera. Pronađeni ostaci ukazuju na postojanje razvijene zajednice lovaca i ratara.

Prema riječima arheologa Alberta Hafnera s Univerziteta u Bernu, slična su naselja već otkrivena u alpskim i mediteranskim regijama, ali ono kod Lina je, kako navodi, najmanje pola milenija starije.

Starost lokaliteta potvrđena je radiokarbonskim datiranjem i analizom godova drveća (dendrohronologijom), a do sada je prikupljeno više od hiljadu uzoraka drveta. Procjenjuje se da je u tom prahistorijskom naselju moglo živjeti nekoliko stotina ljudi.