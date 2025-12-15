Spotlight
Αμιτάβ Αχάρια: Η Τουρκία είναι κοιτίδα της παγκόσμιας τάξης και της διπλωματίας
Ο μελετητής διεθνών σχέσεων ανέφερε στο περιθώριο του TRT World Forum 2025 ότι στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα η Τουρκία και την Εγγύς Ανατολή υπογράφηκε η πρώτη καταγεγραμμένη συνθήκη ειρήνης το 1269 π.Χ., θέτοντας τις βάσεις της παγκόσμιας τάξης.
Η υπηρεσία βιντεοκλήσεων που συνέδεσε εκατομμύρια ανθρώπους πριν τα έξυπνα τηλέφωνα κυριαρχήσουν στη ζωή μας τέθηκε εκτός λειτουργίας. Γιατί οι πλατφόρμες που κάποτε αναμόρφωσαν τον τρόπο που επικοινωνούμε πασχίζουν να επιβιώσουν σήμερα;
Καθώς ενισχύονται οι σχέσεις Τουρκίας και Πολωνίας, ο Ερντογάν υπογραμμίζει τον ρόλο της Άνκαρα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις προοπτικές ένταξης στην ΕΕ. Ενώ ο Τουσκ επιβεβαιώνει την υποστήριξη για την ένταξη.