Дневни блиц вести 20.08.2025
Слушате блиц вести на ТРТ Балкан македонски, денес сме среда 20 август
20 август 2025

САД тврди дека Русија веќе направила отстапки на самитот на Алјаска, а во Газа убиен уште еден новинар

Виткоф: Русите веднаш направија отстапки на самитот Трамп-Путин

Руските претставници направија отстапки „речиси веднаш“ за време на самитот меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска, изјави специјалниот американски пратеник Стив Виткоф.

Љутков: Отворањето на Универзална сала до крајот на 2027

Изградбата на Универзална сала во Скопје ќе се одива во една фаза, за тоа се обезбедени 20 милиони евра и се очекува нејзино отворање до крајот на 2027 година, изјави министерот за култура и туризам Зоран Љутков.

Истражување: Ретка генетска мутација може да е клуч за силен имунитет

Ретка генетска мутација би можела да овозможи речиси универзален имунитет на вируси, покажува ново истражување. Лицата со ваква мутација покажуваат блага и постојана воспалителна реакција, но при контакт со вируси како грип и сипаници имаат само лесни симптоми

Швајцарија е подготвена да биде домаќин на самитот Русија-Украина

Швајцарија е „повеќе од подготвена“ да биде домаќин на мировен самит меѓу Русија и Украина и ќе му даде „имунитет“ на рускиот претседател Владимир Путин доколку присуствува, изјави министерот за надворешни работи Игнацио Касис.

И за крај на денешниот блиц...

Уште еден новинар убиен од израелската армија во Газа

Уште еден палестински новинар е убиен од израелската армија во Газа, со што бројот на убиени палестински новинари од октомври 2023 година се искачи на 239, соопштија локалните. Ислам ал-Куми, новинар кој соработуваше со неколку медиумски загина во напад над неговиот дом.

Тоа беше се за денешните блиц вести, дознајте повеќе на ТРТ Балкан на социјалните мрежи

