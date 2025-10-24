| macedonian
Регионот би можел да се соочи со недостиг од повеќе од 190.000 работници во следните пет години
„Доколку продолжат сегашните трендови во населението, економскиот раст и пазарот на трудот, регионот би можел да се соочи со недостиг од повеќе од 190.000 работници во следните пет години.“
Тројца македонски ултрамаратонци на целта на „Трката на џиновите” во Италија
Жикица Ивановски е еден од ултрамаратонците кои ја завршија трката која неодамна се одржа на италијанските Алпи. Со него разговаравме за згодите и незгодите на патеката долга 336 километри во Аостинската долина.
75 години подоцна: Враќањето на Арзије Нене во родната земја
На 95-годишна возраст, таа се врати во својата земја, што ја напушти како млада девојка, а која никогаш не престана да ја носи во срцето.
Какви се прогнозите на Светска банка за економски раст на Западен Балкан?
Според најновиот извештај на Светска банка, за да се одржи напредокот кон приближувањето до Европската Унија, регионот мора да се фокусира на отворање на квалитетни работни места.
„Книжарница под отворено небо“: Чувар на културата на читање книги
„Јас 40 години сакам да им кажам на одредени луѓе коишто се одговорни за таа функција дека книгата треба да си го има своето место, затоа што книгата е примарната работа во нашето постоење.“
