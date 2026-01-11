OPINION
2025-a, viti kur dha frytet strategjia afatgjatë e Türkiyes
Ndërsa viti 2025 po afrohet drejt fundit, diplomacia e durueshme e Türkiyes, industria në zgjerim e mbrojtjes dhe autonomia strategjike e kanë vendosur atë si një fuqi kyç në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Eurazi.
