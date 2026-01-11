| Albanian
Forcat izraelite godasin Gazën nga ajri dhe deti, raportohen katër të vrarë
Sulme ajrore, artilerie dhe detare izraelite godasin disa zona nën armëpushim, thonë dëshmitarët.
Qillimët tradicionalë të Elbasanit, fijet e kohës që marrin jetë në tezgjah
A do të funksionojë ndryshimi i agjendës së regjimit amerikan në Venezuelë?
Cila është lidhja mes njohjes së Somalilandit nga Izraeli dhe një propozimi sionist i viteve 1930?
Qeveria e Sudanit kthehet në kryeqytetin Khartoum pas më shumë se dy vitesh luftë
Duke folur para një turme me të mbërritur nga qyteti Port Sudan, ku qeveria ka vepruar si kryeqytet i përkohshëm që nga fillimi i konfliktit, kryeministri sudanez e përshkroi këtë hap si një pikë kthese për vendin.
Papa bën thirrje për dialog mbi Iranin dhe Sirinë, kërkon rritje të përpjekjeve për paqe në Ukrainë
Papa Leoni flet për zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, duke shpresuar që “dialogu dhe paqja të kultivohen me durim, në kërkim të asaj që na bashkon”.
AKMC-ja: Situatë e rënduar në shtatë qarqe nga moti i keq
Shkodra, Durrësi, Dibra, Berati, Fieri, Korça dhe Gjirokastra, paraqiten ndër vendet me situatën më të rënduar, sipas raportimeve të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.
Gjermania i kërkon ShBA-së të respektojë sovranitetin territorial të Grenlandës
Zv/kancelari Klingbeil para se të nisej nga Berlini për në Uashington tha se është “vetëm në dorën e Danimarkës dhe Grenlandës për të vendosur mbi të ardhmen e Grenlandës”.
Protesta në Romë kundër politikës amerikane në Venezuelë dhe sulmeve izraelite në Gaza
Burime: Izraeli në gatishmëri të lartë për mundësinë e një veprimi ushtarak amerikan kundër Iranit
Zyrtari rus paralajmëron liderët evropianë, luftë nëse dislokohen trupa në Ukrainë
Kryediplomati i Kubës akuzon ShBA-në për agresion, zotohet për rezistencë të vazhdueshme
Trump thotë se Rusia dhe Kina mund të marrin Grenlandën nëse ShBA-ja nuk vepron
Plani me tre hapa i ShBA-së për Venezuelën
01:08
Zjarrfikësit shpëtojnë familjen nga shtëpia e përmbytur në Kosovë
01:29
Palestinezi përdor pompën e gomave për të ndihmuar nënën të marrë frymë
00:14
Izraeli vret një fëmijë palestinez dhe e etiketon atë si “terrorist”
00:17
Paraja elektronike dhe kriptomonedha: Dy koncepte të ndryshme
02:53
Përmbytet Durrësi nga reshjet e shiut
00:41
Karakasi reagon ndaj kapjes së Nicolas Maduros
01:54
Shtëpia e Bardhë publikoi pamje nga arrestimi i Maduros
00:14
Artizani Gjelosh Alia, gjysmë shekulli me lahutën shqiptare
Xhamia e Plumbit në Shkodër e restauruar nga Türkiye nuk u ndikua nga përmbytjet e fundit
Muzeu i Susës, i listuar në UNESCO, nxjerr në pah trashëgiminë e lashtë të Iranit
Kinematë e Shqipërisë do të ringjallen me 1,4 milion euro investim
Syedra : Qyteti antik i Türkiyes zbulohet si qendër e madhe e prodhimit të vajit të ullirit
Lajmet blic | 9 janar 2026
01:56
Ngritja e industrisë turke të mbrojtjes
05:21
Cilat shtete posedojnë armë bërthamore?
06:15
A ndikon emri yt në fatin tënd?
06:54
ZOMBI I TELEFONIT
03:09
Studim: Një në pesë gjermanë mendon të largohet nga vendi
Türkiye dërgon një tjetër “Anije Mirësise” me tonelata ndihmash drejt Sudanit
Tërmeti me magnitudë 6.5 ballë godet Indonezinë lindore
Moti i keq në Shqipëri, MM-ja: Banorët e zonave të prekura të shmangin lëvizjet e panevojshme
Türkiye nderon gazetarët e rënë në Gaza në Ditën e Gazetarëve në Punë
Veriu i Francës akoma në errësirë pas stuhisë Goretti
Platforma X zëvendëson emojin e flamurit iranian me simbolin historik të luanit dhe diellit
Turqit qipriotë kritikojnë BE-në për marrjen e presidencës së BE-së nga Administrata Greke Qipriote
Përshkallëzojnë demonstratat në Iran, 65 të vrarë deri më tani
Shqipëria e 81-ta në botë për adaptimin e IA-së
Shkelje të reja të armëpushimit, sulmet izraelite godasin disa zona të Gazës
Ushtria siriane përfundon “kontrollin e plotë të sigurisë” të lagjes së Halepit nga grupi terrorist
Protestë në Durrës pas përmbytjeve masive, banorët kërkojnë zgjidhje urgjente
Ministri indonezian i Mbrojtjes: Bashkëpunimi i mbrojtjes Türkiye–Indonezi do të forcohet
Italia mbështet dialogun me Moskën, hedh poshtë vendosjen e trupave në Ukrainë