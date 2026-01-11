| Albanian
Shqipëria e 81-ta në botë për adaptimin e IA-së
Shqipëria është renditur në vendin e 81-të në nivel global në “Government AI Readiness Index” të publikuar nga “Oxford Insights”, informoi Agjencia për Medie dhe Informim.
Türkiye do ta presë ngjarjen më të madhe hapësinore në botë, Kongresin Ndërkombëtar të Astronautikës
Eventi kryesor do të mbledhë mbi 10.000 profesionistë të hapësirës në Antalya, nga 5 deri më 9 tetor.
Türkiye nis ndërtimin e një porti hapësinor në Somali
Porti do t’i shërbejë tregut global komercial të hapësirës, duke gjeneruar të ardhura për Türkiyen dhe njëkohësisht duke kontribuar në zhvillimin ekonomik të Somalisë, deklaroi ministri i Industrisë dhe i Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacir.
Ministri Bayraktar njoftoi se viti 2026 do të jetë “një vit i ri rekord” për energjinë e rinovueshme
“Këtë vit do ta mbyllim me rreth 6.000 megavatë energji diellore dhe 2.000 megavatë energji të erës, gjithsej mbi 8.000 megavatë.”
Türkiye zgjeron qeverisjen e teknologjisë me drejtori të reja të IA-së
Ministri turk Kacir ka bërë të ditur se vendi i tij ka ndërmarrë hapa të reja për ta zgjeruar ekosistemin në sektorin publik.
Mbahet forumi i biznesit Türkiye-Siri në Halep
Forumi synonte të forcojë komunikimin midis kompanive turke dhe siriane përmes takimeve dhe sesioneve, si dhe të diskutonte mundësitë e investimit dhe bashkëpunimin në projektet e ndërtimit.
