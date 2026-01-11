| Albanian
KLIMA

Klima

AKMC-ja: Situatë e rënduar në shtatë qarqe nga moti i keq
Shkodra, Durrësi, Dibra, Berati, Fieri, Korça dhe Gjirokastra, paraqiten ndër vendet me situatën më të rënduar, sipas raportimeve të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.
AKMC-ja: Situatë e rënduar në shtatë qarqe nga moti i keq
OPINION
opinion
Moti i keq në Shqipëri, MM-ja: Banorët e zonave të prekura të shmangin lëvizjet e panevojshme
Situata paraqitet më e rënduar në Shkodër, Durrës, Lezhë, Gjirokastër, Dibër dhe Berat, ndërsa në qarqet e tjera problemet janë të kufizuara ose situata është e qëndrueshme, njofton Ministria e Mbrojtjes.
Moti i keq në Shqipëri, MM-ja: Banorët e zonave të prekura të shmangin lëvizjet e panevojshme
Qetësohet situata me vërshimet në Kosovë, ka nisur rënia e nivelit të ujit
“Pas ndërprerjes së reshjeve intensive të shiut dhe kalimit gradual në reshje bore, niveli i ujit në lumenj ka filluar të bjerë, ndërsa në shumicën e rajoneve nuk është raportuar nevoja për ndërhyrje emergjente”, tha agjencia AME.
Qetësohet situata me vërshimet në Kosovë, ka nisur rënia e nivelit të ujit
Shqipëria vazhdon të përballet me motin e keq, reshje shiu dhe bore në disa zona
"Reshjet intensive të shiut dhe dëborës, të shoqëruara me temperatura të ulëta kanë krijuar problematika të shumta në disa qarqe të vendit, duke ndikuar në qarkullimin rrugor, furnizimin me energji elektrike dhe sigurinë e banorëve", tha ministria.
Shqipëria vazhdon të përballet me motin e keq, reshje shiu dhe bore në disa zona
Rama: 1587 banesa e mbi 13 mijë hektarë tokë bujqësore të përmbytura, u evakuuan 339 persona
Sipas kryeministrit të Shqipërisë kjo situatë vjen si rezultat i ndryshimit të klimës dhe po bëhet gjithnjë e më pak i papritur në mbarë botën.
Rama: 1587 banesa e mbi 13 mijë hektarë tokë bujqësore të përmbytura, u evakuuan 339 persona
BE-ja i ofron mbështetje Shqipërisë për përballimin e kushteve ekstreme atmosferike
Sipas delegacionit, Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen Civile dhe Ndihmën Humanitare (DG ECHO) është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet shqiptare dhe po shkëmben informacion, përfshirë pamje satelitore të siguruara përmes Copernicus.
BE-ja i ofron mbështetje Shqipërisë për përballimin e kushteve ekstreme atmosferike