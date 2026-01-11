OPINION
Regjistrohet viktima e parë nga moti i keq në Shqipëri
Një person është gjetur pa shenja jete në qytetin e Durrësit, ngjarje që dyshohet të ketë ndodhur si pasojë e mbytjes.
Qetësohet situata me vërshimet në Kosovë, ka nisur rënia e nivelit të ujit
“Pas ndërprerjes së reshjeve intensive të shiut dhe kalimit gradual në reshje bore, niveli i ujit në lumenj ka filluar të bjerë, ndërsa në shumicën e rajoneve nuk është raportuar nevoja për ndërhyrje emergjente”, tha agjencia AME.
Shqipëria vazhdon të përballet me motin e keq, reshje shiu dhe bore në disa zona
"Reshjet intensive të shiut dhe dëborës, të shoqëruara me temperatura të ulëta kanë krijuar problematika të shumta në disa qarqe të vendit, duke ndikuar në qarkullimin rrugor, furnizimin me energji elektrike dhe sigurinë e banorëve", tha ministria.
BE-ja i ofron mbështetje Shqipërisë për përballimin e kushteve ekstreme atmosferike
Sipas delegacionit, Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen Civile dhe Ndihmën Humanitare (DG ECHO) është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet shqiptare dhe po shkëmben informacion, përfshirë pamje satelitore të siguruara përmes Copernicus.