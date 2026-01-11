| Albanian
Xhamia e Plumbit në Shkodër e restauruar nga Türkiye nuk u ndikua nga përmbytjet e fundit
Muzeu i Susës, i listuar në UNESCO, nxjerr në pah trashëgiminë e lashtë të Iranit
Roma aplikon tarifë prej dy eurosh për vizitorët e Shatërvanit Trevi
Peticioni kundër pjesëmarrjes së Izraelit në Eurovision mblodhi mbi 600 mijë nënshkrime
Islanda tërhiqet nga Eurovizioni 2026 në shenjë proteste ndaj përfshirjes së Izraelit
Shkodër, konferencë dhe ekspozitë mbi koleksionin e Pallatit Yildiz dhe Shqipërinë
Lahuta e Shqipërisë bëhet zyrtarisht pjesë e UNESCO-s
Gëzuar Ditën Botërore të Kafesë Turke!
Ja disa fakte interesante rreth këtij pijeje.
Benjamin Arifi
El Salvadori hap Muzeun e parë të Palestinës në Amerikën Latine, shfaq 140 vjet trashëgimi
I themeluar nga komuniteti arabo-palestinez i Salvadorit, muzeu synon t’i forcojë lidhjet kulturore dhe arsimore midis Palestinës dhe Amerikës Latine.
Statuja 1.800-vjeçare zbulohet në qytetin e lashtë në Türkiye
“Trupi i punuar bukur” u gjet gjatë gërmimeve të vazhdueshme në stadiumin e lashtë në provincën Usak.
Mbi 11 milionë turiste të huaj kanë vizituar Shqipërinë në 10 muaj
Fshatrat turistikë të veriut të vendit njohin së fundmi numër të lartë turistësh, ndërsa po zhvillohet edhe infrastruktura për turizmin e aventurës.
Hapet edicioni i 31-të i Panairit Ndërkombëtar të Tiranës
Pjesë e panairit janë dhjetëra kompani nga sektorë të ndryshëm nga Shqipëria, Turqia, vendet e tjera të rajonit dhe më gjerë.
Trashëgimia audiovizuale në prag të zhdukjes
Për të parandaluar humbjen e trashëgimisë audiovizuale UNESCO ka ngritur programin ndërkombëtar “Memory of the World”, që synon identifikimin, dixhitalizimin dhe arkivimin e materialeve të rrezikuara.
