LINDJA E MESME
Ushtria siriane përfundon “kontrollin e plotë të sigurisë” të lagjes së Halepit nga grupi terrorist
Ushtria u bën thirrje civilëve të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të mos dalin jashtë, për shkak të elementëve terroristë të YPG-së që fshihen mes tyre.
Presidenti sirian dhe udhëheqësi kurd diskutojnë zhvillimet në Siri dhe në rajon
Sharaa dhe Barzani në bisedën telefonike shqyrtuan zhvillimet e fundit në Siri dhe çështjet rajonale, duke theksuar rëndësinë e rritjes së stabilitetit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë.
Fidan: Türkiye pret që SDF-ja ta zbatojë marrëveshjen e 10 marsit në Siri
Ankaraja pret që organizata terroriste YPG/SDF të respektojë marrëveshjen e 10 marsit në Siri dhe t'i përmbushë detyrimet e saj, deklaroi të premten ministri i Jashtëm Hakan Fidan.
Qeveria siriane kërkon tërheqjen e SDF-së nga lagjet e Halepit
Damasku tha se “kaosi dhe përshkallëzimi” janë rezultat i shkeljes së një marrëveshjeje të dakorduar nga SDF-ja, duke theksuar se kjo shkelje ka prishur mirëkuptimet e mëparshme dhe ka hapur rrugën për paqëndrueshmëri të reja.
Ushtria siriane njofton se pozicionet e SDF-së në Halep janë “objektiva legjitime”
Ushtria e Sirisë bëri të ditur se se lagjet Sheikh Maqsoud dhe Ashrafieh do të trajtohen si zona ushtarake të mbyllura.
Delegacioni sirian u bashkohet negociatave me Izraelin të ndërmjetësuara nga ShBA-ja
Delegacioni sirian kryesohet nga ministri i Jashtëm sirian, Asaad al-Shaibani, dhe shefi i inteligjencës, Hussein al-Salama.
