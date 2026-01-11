OPINION
Pse kjo indinjatë tani? Shkatërrimi i Gazës ishte synimi i Netanyahut që prej fillimit
Udhëheqësit perëndimorë e kanë ditur gjithmonë planin e Izraelit për Gazën, indinjata e tyre tani lidhet më shumë me politikën, presionin publik dhe menaxhimin e imazhit sesa me moralin.
OKB-ja: Izraeli bllokon furnizimet arsimore për Gazën, duke përkeqësuar krizën
"Pavarësisht pengesave, ne dhe partnerët tanë humanitarë vazhdojmë të mbështesim familjet më të cenueshme të prekura nga kushtet e ashpra të dimrit dhe pasojat e tmerrshme të krizës së dy viteve të fundit", tha zëdhënesi Dujarric.
Hamasi i gatshëm “ta lehtësojë” dorëzimin e administratës së Gazës te një organ i pavarur
Një zëdhënës i Hamasit tha se grupi është duke pritur formimin e një komiteti të të pavarurëve për ta mbikëqyrur administrimin e Gazës në sektorë të ndryshëm dhe theksoi se ka marrë mbështetjen e Hamasit dhe fraksioneve të tjera palestineze.