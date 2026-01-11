| Albanian
LUFTA NË GAZA
Forcat izraelite godasin Gazën nga ajri dhe deti, raportohen katër të vrarë
Sulme ajrore, artilerie dhe detare izraelite godasin disa zona nën armëpushim, thonë dëshmitarët.
Muhammad Shehada
Shkelje të reja të armëpushimit, sulmet izraelite godasin disa zona të Gazës
Sulmet ajrore dhe bombardimet me artileri të Izraelit kanë shënjestruar Gazën lindore, Rafahun dhe Xhabalian, pavarësisht armëpushimit në fuqi që prej tetorit.
Presidenti palestinez: Nuk e pranojmë ndarjen e Gazës, Izraeli nuk ka legjitimitet në Gaza
"Shteti palestinez është entitet i vetëm dhe i pandashëm gjeografik dhe politik që përfshin Gazën, Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor", tha Abbasi.
OKB-ja: Izraeli bllokon furnizimet arsimore për Gazën, duke përkeqësuar krizën
"Pavarësisht pengesave, ne dhe partnerët tanë humanitarë vazhdojmë të mbështesim familjet më të cenueshme të prekura nga kushtet e ashpra të dimrit dhe pasojat e tmerrshme të krizës së dy viteve të fundit", tha zëdhënesi Dujarric.
Hamasi i gatshëm “ta lehtësojë” dorëzimin e administratës së Gazës te një organ i pavarur
Një zëdhënës i Hamasit tha se grupi është duke pritur formimin e një komiteti të të pavarurëve për ta mbikëqyrur administrimin e Gazës në sektorë të ndryshëm dhe theksoi se ka marrë mbështetjen e Hamasit dhe fraksioneve të tjera palestineze.
Ushtria izraelite vret një vajzë palestineze në Gaza pavarësisht armëpushimit
Një vajzë 11-vjeçare u vra në sulmin izraelit në kampin e refugjatëve në Jabalia, tha një burim mjekësor
