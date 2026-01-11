|
2025-a, viti kur dha frytet strategjia afatgjatë e Türkiyes
Ndërsa viti 2025 po afrohet drejt fundit, diplomacia e durueshme e Türkiyes, industria në zgjerim e mbrojtjes dhe autonomia strategjike e kanë vendosur atë si një fuqi kyç në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Eurazi.
Avi Shlaim
Njohja e Palestinës nga Britania është patetikisht e pavlerë dhe një shekull me vonesë
9 minuta leximi
Dr Dan Steinbock
Uria e armatosur është çelësi i spastrimit etnik dhe mizorive gjenocidale të Izraelit në Gaza
8 minuta leximi
Si po e kërcënon gjithnjë e më shumë lufta në Ukrainë sigurinë e Detit të Zi?
Anije tregtare në pronësi turke janë goditur në Detin e Zi gjatë përshkallëzimeve të fundit mes Ukrainës dhe Rusisë, duke treguar se si një rrugë jetike tregtare është shndërruar në një zonë të rrezikshme.
Kızılelma e Türkiyes sapo e ndryshoi përgjithmonë fuqinë ajrore
Një avion luftarak pa pilot ka arritur eliminimin e parë në botë ajër-ajër të konfirmuar, duke riformësuar ekuilibrat globalë dhe duke përshpejtuar kalimin drejt aviacionit luftarak autonom.
Brenda gjenocidit në Bosnjë: “Sfarit e snajperëve” dhe vrasjet për dëfrim
Një hetim i ri mbi “sniper safari” zbulon se si gjenocidi i Bosnjës u shndërrua në një lojë makabre për të huajt dhe pse drejtësia po vjen me dekada vonesë.
Një rregull për myslimanët: Si debati mbi islamofobinë në Britani ekspozon një standard të dyfishtë
Britania e Madhe prej kohësh e ka njohur antisemitizmin si një formë racizmi. Atëherë pse, pas gati një dekade, islamofobia ende trajtohet si një mjet politik?
