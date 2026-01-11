|
Qeveria e Sudanit kthehet në kryeqytetin Khartoum pas më shumë se dy vitesh luftë
Duke folur para një turme me të mbërritur nga qyteti Port Sudan, ku qeveria ka vepruar si kryeqytet i përkohshëm që nga fillimi i konfliktit, kryeministri sudanez e përshkroi këtë hap si një pikë kthese për vendin.
OPINION
Trump thotë se Rusia dhe Kina mund të marrin Grenlandën nëse ShBA-ja nuk vepron
“Ne do të bëjmë diçka me Grenlandën, qoftë në mënyrën e mirë apo në mënyrën më të vështirë”, tha presidenti amerikan.
Ministri indonezian i Mbrojtjes: Bashkëpunimi i mbrojtjes Türkiye–Indonezi do të forcohet
Italia mbështet dialogun me Moskën, hedh poshtë vendosjen e trupave në Ukrainë
Shefi i diplomacisë turke takon kreun e agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë
BE-ja denoncon "reagimin e ashpër" të Iranit ndaj protestave në Teheran
Gjermania i kërkon ShBA-së të respektojë sovranitetin territorial të Grenlandës
Zv/kancelari Klingbeil para se të nisej nga Berlini për në Uashington tha se është “vetëm në dorën e Danimarkës dhe Grenlandës për të vendosur mbi të ardhmen e Grenlandës”.
Trump urdhëron komandantët ta hartojnë “planin e pushtimit” të Grenlandës
“Skifterët e politikës rreth presidentit amerikan”, pas suksesit të ShBA-së në kryejen e operacionit ushtarak në Venezuelë, “duan të lëvizin shpejt për ta pushtuar ishullin përpara se Rusia ose Kina të ndërmarrin një hap”.
Burime: Izraeli në gatishmëri të lartë për mundësinë e një veprimi ushtarak amerikan kundër Iranit
Presidenti Donald Trump ka kërcënuar vazhdimisht ditët e fundit se do të ndërhyjë dhe ka paralajmëruar udhëheqësit iranianë kundër përdorimit të forcës ndaj demonstruesve.
Zyrtari rus paralajmëron liderët evropianë, luftë nëse dislokohen trupa në Ukrainë
Dmitry Medvedev reagoi ashpër ndaj diskutimeve të fundit mbi dislokimin e mundshëm të forcave perëndimore në Ukrainë.
Kryediplomati i Kubës akuzon ShBA-në për agresion, zotohet për rezistencë të vazhdueshme
Rodriguez tha se ShBA-ja ka "përdorur forcën dhe agresionin kundër Kubës tashmë për 67 vjet", duke shtuar se ShBA-ja kërkon ta "impononojë vullnetin e saj mbi të drejtat e shteteve sovrane".
