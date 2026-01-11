OPINION
Me parakalim, në Banja-Llukë shënohet Dita jokushtetuese e Republikës Sërpska
Autoritetet në entitetin RS të Bosnjë e Hercegovinës shënuan 9 janarin si Ditën e Republikës Sërpska me një paradë me më shumë se 2.600 pjesëmarrës, një datë që Gjykata Kushtetuese e BeH-së e ka shpallur më parë si jokushtetuese.
Qetësohet situata me vërshimet në Kosovë, ka nisur rënia e nivelit të ujit
“Pas ndërprerjes së reshjeve intensive të shiut dhe kalimit gradual në reshje bore, niveli i ujit në lumenj ka filluar të bjerë, ndërsa në shumicën e rajoneve nuk është raportuar nevoja për ndërhyrje emergjente”, tha agjencia AME.