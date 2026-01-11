| Albanian
AKMC-ja: Situatë e rënduar në shtatë qarqe nga moti i keq
Shkodra, Durrësi, Dibra, Berati, Fieri, Korça dhe Gjirokastra, paraqiten ndër vendet me situatën më të rënduar, sipas raportimeve të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.
Përmbytjet në Shqipëri, evakuohen banorët e fshatrave buzë lumit në Kuçovë dhe Dimal
Operacionet e shpëtimit kanë vijuar përgjatë natës, si masë parandaluese për garantimin e sigurisë.
Moti i keq në Shqipëri, MM-ja: Banorët e zonave të prekura të shmangin lëvizjet e panevojshme
Situata paraqitet më e rënduar në Shkodër, Durrës, Lezhë, Gjirokastër, Dibër dhe Berat, ndërsa në qarqet e tjera problemet janë të kufizuara ose situata është e qëndrueshme, njofton Ministria e Mbrojtjes.
Shqipëria e 81-ta në botë për adaptimin e IA-së
Shqipëria është renditur në vendin e 81-të në nivel global në “Government AI Readiness Index” të publikuar nga “Oxford Insights”, informoi Agjencia për Medie dhe Informim.
Protestë në Durrës pas përmbytjeve masive, banorët kërkojnë zgjidhje urgjente
Qytetarët kanë shprehur revoltim ndaj institucioneve pas përmbytjeve masive që kanë goditur zonat urbane dhe periferike të qytetit këtë javë.
Qetësohet situata me vërshimet në Kosovë, ka nisur rënia e nivelit të ujit
“Pas ndërprerjes së reshjeve intensive të shiut dhe kalimit gradual në reshje bore, niveli i ujit në lumenj ka filluar të bjerë, ndërsa në shumicën e rajoneve nuk është raportuar nevoja për ndërhyrje emergjente”, tha agjencia AME.
