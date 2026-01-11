OPINION
“Qëndroni pranë njëri-tjetrit” - heroi mysliman i Bondi Beach thirrje për humanizëm
Ahmed, 43 vjeç, u kthye në një simbol botëror i guximit pasi ndaloi njërin nga dy personat e armatosur gjatë sulmit të së dielës përgjatë Bondi Beach, i rrëmbeu armën dhe e detyroi të dorëzohej.
Studiuesit paralajmërojnë se mikroplastikat po dobësojnë rolin e oqeaneve në thithjen e karbonit
“Mikroplastikat dëmtojnë jetën detare, dobësojnë pompën biologjike të karbonit dhe madje çlirojnë gazra serrë teksa degradohen”, tha Ihsanullah Obaidullah nga Universiteti i Sharjahut, një nga autorët e studimit.
Klubet turke të futbollit u bëjnë thirrje tifozëve të bashkohen në tubimin e 1 janarit në Istanbul
Klubet turke të futbollit Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dhe Trabzonspor, kanë shprehur mbështetjen e tyre për tubimin e 1 janarit në Istanbul kundër dhunës në Gaza, duke u bërë thirrje tifozëve të marrin pjesë.