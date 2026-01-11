| Albanian
SOCIALE

Sociale

Shkelje masive e të dhënave në Instagram, ekspozohen informacionet e mbi 17 milionë përdoruesve
Të dhënat personale të publikuara në dark web përfshijnë emaile, numra telefoni dhe adresa të pjesshme, sipas raportimeve mediatike.
Shkelje masive e të dhënave në Instagram, ekspozohen informacionet e mbi 17 milionë përdoruesve
OPINION
opinion
Presidenti i Kolumbisë, Petro: Trump planifikoi operacion ushtarak ndaj Kolumbisë
Presidenti i Kolumbisë, Petro, beson se kërcënimi është “i ngrirë” pas telefonatës të mërkurën.
Presidenti i Kolumbisë, Petro: Trump planifikoi operacion ushtarak ndaj Kolumbisë
Studiuesit paralajmërojnë se mikroplastikat po dobësojnë rolin e oqeaneve në thithjen e karbonit
“Mikroplastikat dëmtojnë jetën detare, dobësojnë pompën biologjike të karbonit dhe madje çlirojnë gazra serrë teksa degradohen”, tha Ihsanullah Obaidullah nga Universiteti i Sharjahut, një nga autorët e studimit.
Studiuesit paralajmërojnë se mikroplastikat po dobësojnë rolin e oqeaneve në thithjen e karbonit
Klubet turke të futbollit u bëjnë thirrje tifozëve të bashkohen në tubimin e 1 janarit në Istanbul
Klubet turke të futbollit Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dhe Trabzonspor, kanë shprehur mbështetjen e tyre për tubimin e 1 janarit në Istanbul kundër dhunës në Gaza, duke u bërë thirrje tifozëve të marrin pjesë.
Klubet turke të futbollit u bëjnë thirrje tifozëve të bashkohen në tubimin e 1 janarit në Istanbul
Türkiye nis programin e parë kombëtar për përgatitjen ndaj fatkeqësive për fëmijët e vegjël
Një program i ri kombëtar nga AFAD dhe Save the Children Türkiye synon t’i ndihmojë fëmijët t’i kuptojnë rreziqet klimatike dhe të fatkeqësive përmes lojës, këngëve dhe artit.
Türkiye nis programin e parë kombëtar për përgatitjen ndaj fatkeqësive për fëmijët e vegjël
Roma aplikon tarifë prej dy eurosh për vizitorët e Shatërvanit Trevi
Disa vende të tjera historike do të përfshihen gjithashtu në tarifë, e cila është vendosur 2 euro.
Roma aplikon tarifë prej dy eurosh për vizitorët e Shatërvanit Trevi