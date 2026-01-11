| Albanian
Türkiye dërgon një tjetër “Anije Mirësise” me tonelata ndihmash drejt Sudanit
Dërgesa humanitare përfshin ushqime, artikuj për kujdes personal, si dhe furnizime mjekësore dhe materiale strehimi për popullin sudanez të zhvendosur nga konflikti i vazhdueshëm.
Timothy Ash
Türkiye nderon gazetarët e rënë në Gaza në Ditën e Gazetarëve në Punë
10 janari shënon miratimin, në vitin 1961, të ligjeve që përmirësuan të drejtat e gazetarëve në Türkiye, përfshirë sigurinë në punë dhe pagat e drejta.
Turqit qipriotë kritikojnë BE-në për marrjen e presidencës së BE-së nga Administrata Greke Qipriote
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Turke të Qipros Veriore thotë se BE-ja rrezikon të humbasë besueshmërinë duke ruajtur një qasje të njëanshme ndaj çështjes së Qipros.
Ministri indonezian i Mbrojtjes: Bashkëpunimi i mbrojtjes Türkiye–Indonezi do të forcohet
Prioritetet kyç dypalëshe, përfshirë bashkëpunimin ekonomik, u diskutuan nga ministrat e Jashtëm dhe të Mbrojtjes të Türkiyes dhe Indonezisë, thotë Sjafrie Sjamsoeddin.
Türkiye do ta presë ngjarjen më të madhe hapësinore në botë, Kongresin Ndërkombëtar të Astronautikës
Eventi kryesor do të mbledhë mbi 10.000 profesionistë të hapësirës në Antalya, nga 5 deri më 9 tetor.
Presidenti Erdoğan shpreh solidaritet me palestinezët për ruajtjen e frymës së rezistencës
Erdoğan tha se Türkiye ka ofruar të dërgojë kontejnerë me ndihma humanitare në Gaza, përfshirë edhe përmes mekanizmave të OKB-së, por se kryeministri izraelit Netanyahu i ka hedhur poshtë dhe i ka refuzuar këto iniciativa.
