OPINION
2025-a, viti kur dha frytet strategjia afatgjatë e Türkiyes
Ndërsa viti 2025 po afrohet drejt fundit, diplomacia e durueshme e Türkiyes, industria në zgjerim e mbrojtjes dhe autonomia strategjike e kanë vendosur atë si një fuqi kyç në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Eurazi.
Presidenti Erdoğan shpreh solidaritet me palestinezët për ruajtjen e frymës së rezistencës
Erdoğan tha se Türkiye ka ofruar të dërgojë kontejnerë me ndihma humanitare në Gaza, përfshirë edhe përmes mekanizmave të OKB-së, por se kryeministri izraelit Netanyahu i ka hedhur poshtë dhe i ka refuzuar këto iniciativa.