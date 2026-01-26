| BHSC
Izrael zadržao maksimalnu pripravnost zbog mogućih napada SAD-a na Iran
Izraelski mediji pišu da se Izrael boji iranske odmazde ako Washington pokrene vojnu akciju na Teheran.
Svjedočenje Jacka Smitha izazvalo buru: Pet ključnih zaključaka iz kongresnog svjedočenja
Turkiye postala globalni proizvođač maslinovog ulja i maslina za konzumaciju
Šestomjesečna beba, na koju su roditelji čekali 17 godina, umrla od hladnoće u kampu u Gazi
Konaković: Nije realno da BiH uvede vize Turkiye u skorijem periodu, imamo posebno dobre odnose
Ministar vanjskih poslova govorio je o dobrim odnosima Bosne i Hercegovine i Turkiye tokom godišnje konferencije za medije u Sarajevu.
Ahmed Najar
Maleiha Malik
Nadwa Arar
Autor Ata Sahit
Autor Dennis M. Berger
Njemački ministar odbrane zatražio izvinjenje SAD-a nakon Trumpovih izjava o Afganistanu
Pistorius je rekao da bi izvinjenje bilo "znak pristojnosti i poštovanja" prema evropskim vojnicima koji su se borili uz američke snage nakon terorističkih napada 11. septembra 2001.
Blizu milion ljudi u SAD-u ostalo bez struje nakon snažne zimske oluje
U 17 američkih saveznih država je proglašeno vanredno stanje zbog upozorenja na ledenu kišu.
Kremlj najavio narednu rundu mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine za narednu sedmicu u Abu Dhabiju
Komentarišući navode da bi pregovori mogli biti održani 1. februara, portparol Dmitry Peskov kazao je da tačan datum još nije utvrđen.
Cijena zlata prvi put premašila 5.000 dolara usred geopolitičkih tenzija i ekonomske neizvjesnosti
Politika
Trump o Grenlandu: Imat ćemo sve što želimo
Orban poručio Zelenskom da je prešao granicu
Parlament Albanije jednoglasno ratificiro sporazum o učešću zemlje u Odboru za mir
Predsjednica Kosova Osmani u Davosu: Kada Amerika predvodi, mir je trajniji
Video
Hrvatski pasoš jači od američkog
00:59
Opanci: Između tradicije i zaborava
03:27
Slučajna otkrića: Kafa
01:33
Zašto je sve manje vremena za spas od požara?
01:19
Kad komšije čuvaju svetinje: Obnova koja je prikosila ratu
03:47
Teme
Priča o najstarijoj životinji na svijetu: Kornjača Jonathan
Kultura i umjetnost
Počele prijave za Stipendije Turkiye za 2026. godinu
Kirgistan štiti nacionalni jezik: Ograničava se ruski sadržaj na TV-u
Gotovo 900 godina stara medresa otkrivena tokom projekta urbane obnove u centralnoj Anadoliji
Muslimani večeras obilježavaju Lejletu-l-miradž: Noć u kojoj je propisano pet namaza
TRT Balkan Podcast
Aktuelno | 23. januar
02:50
Zakon kaže „ne“ - zašto prisilni brakovi i dalje postoje?
08:09
Zašto budućnost Afrike može zavisiti od njene dijaspore?
05:57
Sirija: Godina nakon Assada
04:06
Povratak drevne plemenske pravde u Jemenu
08:44
Kako se briše muslimanska prošlost Taj Mahala?
07:44
Zašto nas fobije toliko plaše?
06:33
Šta ako bismo prestali objavljivati na društvenim mrežama?
05:19
Kako turkijske države teže jedinstvu kroz zajednički alfabet
08:13
Hronično na mrežama: Skrivene fizičke posljedice društvenih mreža
04:54
Izraelske snage ubile Palestinca i pritvorile 11 osoba na okupiranoj Zapadnoj obali
Sirija produžila primirje s YPG/SDF-om za 15 dana
Libija oborila 12-godišnji rekord u proizvodnji nafte u 2025. godini
Egipat poziva na povlačenje Izraela iz Gaze i ponovno otvaranje graničnog prelaza Rafah
Požar u Novom Pazaru se i dalje gasi, čeka se uviđaj
Opasna oluja zahvaća SAD: 14.000 letova otkazano, 130.000 prekida u napajanju zabilježeno
Sirijske snage oslobodile 126 djece zatočene u zatvoru YPG-a u Rakki
Posjetitelji Tokija obilježavaju kraj jedne ere dok se pande vraćaju u Kinu
Trump poziva Minnesotu da dozvoli ICE racije nakon smrtonosne pucnjave u Minneapolisu
Šef WHO-a kaže da su razlozi koje je SAD naveo za povlačenje 'netačni', upozorava da će taj potez učiniti svijet manje sigurnim
Zelenski kaže da su trilateralni pregovori o Ukrajini u Abu Dabiju bili konstruktivni
Izraelska vojska ubila dvoje djece i ranila nekoliko drugih u Gazi uprkos primirju
Američki izaslanik i Trumpov zet stižu u Izrael na sastanak s Netanyahuom
Okončani trilateralni pregovori Rusija-Ukrajina-SAD u Abu Dabiju
Erdogan: Borba protiv terorističke grupe Daesh jača