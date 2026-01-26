Svjedočenje Jacka Smitha izazvalo buru: Pet ključnih zaključaka iz kongresnog svjedočenja
Bivši specijalni tužilac snažno je branio svoje istrage protiv Donalda Trumpa, poručivši zakonodavcima da su krivični postupci bili zasnovani na čvrstim pravnim i dokaznim osnovama, uprkos njihovom konačnom odbacivanju.
MIŠLJENJE
Šta Trumpov "Odbor za mir" znači za budućnost Palestine?
Mirovna inicijativa pokrenuta u Davosu predstavlja svijetu jedinstvenu priliku: omogućiti Palestincima pravo da žive dostojanstveno i slobodno – ili riskirati da postane još jedan neuspjeli eksperiment.
Više vijesti
Video
Hrvatski pasoš jači od američkog
00:59
Opanci: Između tradicije i zaborava
03:27
Slučajna otkrića: Kafa
01:33
Zašto je sve manje vremena za spas od požara?
01:19
Kad komšije čuvaju svetinje: Obnova koja je prikosila ratu
03:47
