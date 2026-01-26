Turkiye postala globalni proizvođač maslinovog ulja i maslina za konzumaciju

Turkiye je prestigla Italiju u proizvodnji maslinovog ulja i zauzela drugo mjesto, odmah iza Španije, dok je u proizvodnji maslina za konzumaciju vodeća, ispred Egipta, izjavio je izvršni direktor Međunarodnog vijeća za masline.