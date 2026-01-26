Izraelski genocidni rat u Gazi promijenio je tempo, ali ne i smrtonosnu namjeru

Netanyahuove zle namjere potpuno su uništile nade Palestinaca. Svi koji vjeruju da će cionistička država iole mariti – ili da je ikad marila – za mirovne planove i njihove tačke, ili se zavaravaju ili jednostavno ne razumiju cionistički um.