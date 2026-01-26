DANAS U FOKUSU
Djeca i obrazovanje u sukobima: Zašto vlade moraju preuzeti veću odgovornost
Međunarodni dan obrazovanja, koji se obilježava 24. januara, prilika je da se osvrnemo na godinu iza nas. Tokom 2025. napadi na obrazovanje nastavili su se širom svijeta, ostavljajući djecu i nastavnike nezaštićenima i ometajući proces učenja.
Kako najnoviji protesti u Iranu označavaju prekid u odnosu na prethodne cikluse nezadovoljstva
Najnoviji protesti u Iranu, pokrenuti ekonomskim slomom i odvijajući se u kontekstu postratnog razdoblja, odražavaju eroziju društvenog strpljenja i produbljuju frakture unutar političke elite.
Njemačko-izraelski odnosi: Bliskost u politici, udaljenost u društvu
Dok njemačka savezna vlada i kompanije produbljuju svoje odnose s Izraelom, njemačko društvo postaje sve kritičnije prema ovoj zemlji. Čak 61 posto Nijemaca smatra da politiku Izraela treba jasno razlikovati od antisemitizma.
U eri u kojoj granice regija određuju ideje jednako kao i geografija, oni koji ne kreiraju vlastite mape, prepuštaju se tuđim. Od istočnog Mediterana do jugoistočne Azije, Turkiye se danas nameće kao ključni akter u diplomatiji, ekonomiji i odbrani.
IZA NASLOVA
IZDVOJENI AUTORI