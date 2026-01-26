| BHSC
MIŠLJENJE
Ahmed Najar
Šta Trumpov "Odbor za mir" znači za budućnost Palestine?
DANAS U FOKUSU
Djeca i obrazovanje u sukobima: Zašto vlade moraju preuzeti veću odgovornost
Autor Maleiha Malik
Pogled iz Berlina na uspon Sirije: Povratak izbjeglica kao strateška prilika
Autor Nadwa Arar
Kako najnoviji protesti u Iranu označavaju prekid u odnosu na prethodne cikluse nezadovoljstva
Autor Ata Sahit
Njemačko-izraelski odnosi: Bliskost u politici, udaljenost u društvu
Autor Dennis M. Berger
Od politike angažmana do strateške vizije: Uloga Turkiye u indo-pacifičkoj regiji
By Mursel Dogrul
IZA NASLOVA
Protesti u Iranu: Ekonomski slom prije politike i ideologije
Mazlum Ozkan
Kada izvještavanje postane smrtna presuda: Izraelski zakon o cenzuri medija
Yusuf Özkır
Od marginalnog do normalnog: Kako je islamofobija postala dio evropske stvarnosti
Enes Bayraklı
Izraelski genocidni rat u Gazi promijenio je tempo, ali ne i smrtonosnu namjeru
Autor Fawaz Tourki
“Made in Germany” nekad i sad: Kriza njemačke automobilske industrije
Autor Dennis M. Berger
Evropa između vlastite oslabljene pozicije i američkih ambicija
Autor Muhammed Ali Ucar
Između otklona od Rusije i skupog američkog LNG-a: Da li Evropa klizi u novu ovisnost o plinu?
Autor Kemal Inat
Hindutva i teško breme kolektivnog kažnjavanja u Kašmiru pod indijskom upravom
Autor Saba Ghulam Nabi
Pragmatizam u Berlinu: Turkiye ponovo u fokusu
Autor Muhammed Ali Ucar
Dilema Njemačke: Izrael ili sloboda govora?
By Doc. dr. Yusuf Ozkir
IZDVOJENI AUTORI
Anna Leitner
Nasir Qadri
Naomi Green
Antonio de Diego
„Priča o Taj Mahalu“ i politika hinduističke desnice da izbriše muslimansku prošlost Indije
By Syed Unns