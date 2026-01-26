IZBOR UREDNIKA
MIŠLJENJE
Djeca i obrazovanje u sukobima: Zašto vlade moraju preuzeti veću odgovornost
Međunarodni dan obrazovanja, koji se obilježava 24. januara, prilika je da se osvrnemo na godinu iza nas. Tokom 2025. napadi na obrazovanje nastavili su se širom svijeta, ostavljajući djecu i nastavnike nezaštićenima i ometajući proces učenja.
Djeca i obrazovanje u sukobima: Zašto vlade moraju preuzeti veću odgovornost
Međunarodni dan obrazovanja, koji se obilježava 24. januara, prilika je da se osvrnemo na godinu iza nas. Tokom 2025. napadi na obrazovanje nastavili su se širom svijeta, ostavljajući djecu i nastavnike nezaštićenima i ometajući proces učenja.