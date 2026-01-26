| BHSC
POLITIKA
Njemački ministar odbrane zatražio izvinjenje SAD-a nakon Trumpovih izjava o Afganistanu
Kremlj najavio narednu rundu mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine za narednu sedmicu u Abu Dhabiju
Šta Trumpov "Odbor za mir" znači za budućnost Palestine?
IZBOR UREDNIKA
Barrack: Uloga YPG/SDF-a u borbi protiv Daesha uglavnom prevaziđena, jer Sirija preuzima kontrolu
Vučić i Plenković u Davosu razgovarali o NIS-u i energetskoj sigurnosti
Hrvatska dobila poziv u Trumpov Odbor za mir
EU obećao nepokolebljiv, jedinstven i proporcionalan odgovor na Trumpovu prijetnju carinama zbog Grenlanda
Izrael zadržao maksimalnu pripravnost zbog mogućih napada SAD-a na Iran
Izraelski mediji pišu da se Izrael boji iranske odmazde ako Washington pokrene vojnu akciju na Teheran.
MIŠLJENJE
Konaković: Nije realno da BiH uvede vize Turkiye u skorijem periodu, imamo posebno dobre odnose
Ministar vanjskih poslova govorio je o dobrim odnosima Bosne i Hercegovine i Turkiye tokom godišnje konferencije za medije u Sarajevu.
Blizu milion ljudi u SAD-u ostalo bez struje nakon snažne zimske oluje
U 17 američkih saveznih država je proglašeno vanredno stanje zbog upozorenja na ledenu kišu.
Protest prevoznika iz BiH i zemalja regiona počinje u podne na teretnim graničnim prelazima
Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da danas u podne počinje regionalni protest prijevoznika na teretnim graničnim prelazima sa EU.
Trump: Prekasno je za zaustavljanje gradnje dvorane za bal u Bijeloj kući
Ne postoji praktičan ili razuman način za povratak, kazao je američki predsjednik.
Izraelske snage ubile Palestinca i ranile dijete u Gazi uprkos primirju
Pucnjava usmjerena na civile u istočnom dijelu grada Gaze i zapadno od Khan Younisa u područjima obuhvaćenim primirjem.
