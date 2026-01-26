| BHSC
REGIJA

Najnovije iz regije

Konaković: Nije realno da BiH uvede vize Turkiye u skorijem periodu, imamo posebno dobre odnose
Protest prevoznika iz BiH i zemalja regiona počinje u podne na teretnim graničnim prelazima
Požar u Novom Pazaru se i dalje gasi, čeka se uviđaj
IZBOR UREDNIKA
JANAF dobio licencu za nastavak isporuke nafte NIS-u do 20. februara
Ministar vanjskih poslova Crne Gore: Turkiye igra snažnu ulogu za globalni mir i stabilnost
U BiH više od 1,77 miliona korisnika elektronskog bankarstva
Povijesni iskorak u maksilofacijalnoj kirurgiji: Prvi Triple Zygoma zahvat u regiji
Američki OFAC produžio operativnu licencu NIS-u do 20. februara
Produženje licence potvrdila je i predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je izjavila da je riječ o izuzetno dobroj vijesti za Srbiju te da ona donosi dodatnu sigurnost za građane i domaću privredu.
Američki OFAC produžio operativnu licencu NIS-u do 20. februara
MIŠLJENJE
opinion
Ahmed Najar
Maleiha Malik
Nadwa Arar
Autor Ata Sahit
Autor Dennis M. Berger
Erdogan s balkanskim zvaničnicima: Neophodno je zauzeti vizionarski pristup budućnosti na Balkanu
Erdogan je istaknuo da se svijet i naša regija suočavaju s različitim izazovima te da razvoj solidarnosti i međusobnog razumijevanja među zemljama članicama Balkanske mirovne platforme dobija na značaju u ovom procesu.
Erdogan s balkanskim zvaničnicima: Neophodno je zauzeti vizionarski pristup budućnosti na Balkanu
Ustavni sud BiH: Prethodna Vlada RS-a bila neustavna, jer predlagač Milorad Dodik nije imao legitimitet
Sud utvrdio da Dodik u trenutku predlaganja mandatara više nije imao legitimitet predsjednika Republike srpske.
Ustavni sud BiH: Prethodna Vlada RS-a bila neustavna, jer predlagač Milorad Dodik nije imao legitimitet
Gervalla-Schwarz i Fidan u Istanbulu razgovarali o jačanju saradnje i regionalnoj stabilnosti
Kosovo potvrdilo stratešku orijentaciju ka euroatlantskim integracijama i unapređenju sigurnosne saradnje s Turkiye.
Gervalla-Schwarz i Fidan u Istanbulu razgovarali o jačanju saradnje i regionalnoj stabilnosti
Konaković na sastanku Balkanske mirovne platforme u Istanbulu naglasio važnost regionalne saradnje
Ministar vanjskih poslova BiH je na skupu u Istanbulu istakao značaj regionalne saradnje, povjerenja i evropske perspektive Zapadnog Balkana.
Konaković na sastanku Balkanske mirovne platforme u Istanbulu naglasio važnost regionalne saradnje
Đurić i Fidan u Istanbulu razgovarali o jačanju regionalne saradnje
Ministri vanjskih poslova Srbije i Turkiye istakli značaj stabilnosti i pozitivne klime u regionu.
Đurić i Fidan u Istanbulu razgovarali o jačanju regionalne saradnje