IZBOR UREDNIKA
MIŠLJENJE
Šta Trumpov "Odbor za mir" znači za budućnost Palestine?
Mirovna inicijativa pokrenuta u Davosu predstavlja svijetu jedinstvenu priliku: omogućiti Palestincima pravo da žive dostojanstveno i slobodno – ili riskirati da postane još jedan neuspjeli eksperiment.
Erdogan s balkanskim zvaničnicima: Neophodno je zauzeti vizionarski pristup budućnosti na Balkanu
Erdogan je istaknuo da se svijet i naša regija suočavaju s različitim izazovima te da razvoj solidarnosti i međusobnog razumijevanja među zemljama članicama Balkanske mirovne platforme dobija na značaju u ovom procesu.