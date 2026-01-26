Američki OFAC produžio operativnu licencu NIS-u do 20. februara

Produženje licence potvrdila je i predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je izjavila da je riječ o izuzetno dobroj vijesti za Srbiju te da ona donosi dodatnu sigurnost za građane i domaću privredu.