|
BHSC
|
BHSC
SVIJET
REGIJA
POLITIKA
TÜRKİYE
RAT PROTIV GAZE
TEME
MIŠLJENJE
MIŠLJENJE
Izrael zadržao maksimalnu pripravnost zbog mogućih napada SAD-a na Iran
Izraelski mediji pišu da se Izrael boji iranske odmazde ako Washington pokrene vojnu akciju na Teheran.
MIŠLJENJE
Najmanje šest osoba poginulo u velikoj zimskoj oluji koja je pogodila SAD
Više od milion ljudi je bez struje, a ekstremni vremenski uvjeti i dalje vladaju u više saveznih država.
Trump pozvao demokrate na saradnju s njegovom administracijom nakon pucnjave u Minneapolisu
Svjedočenje Jacka Smitha izazvalo buru: Pet ključnih zaključaka iz kongresnog svjedočenja
Slovenski oficiri otputovali u misiju na Grenland
Sirija produžila primirje s YPG/SDF-om za 15 dana
Najmanje šest osoba poginulo u velikoj zimskoj oluji koja je pogodila SAD
Više od milion ljudi je bez struje, a ekstremni vremenski uvjeti i dalje vladaju u više saveznih država.
Trump pozvao demokrate na saradnju s njegovom administracijom nakon pucnjave u Minneapolisu
Svjedočenje Jacka Smitha izazvalo buru: Pet ključnih zaključaka iz kongresnog svjedočenja
Slovenski oficiri otputovali u misiju na Grenland
Sirija produžila primirje s YPG/SDF-om za 15 dana
Njemački ministar odbrane zatražio izvinjenje SAD-a nakon Trumpovih izjava o Afganistanu
Pistorius je rekao da bi izvinjenje bilo "znak pristojnosti i poštovanja" prema evropskim vojnicima koji su se borili uz američke snage nakon terorističkih napada 11. septembra 2001.
Blizu milion ljudi u SAD-u ostalo bez struje nakon snažne zimske oluje
U 17 američkih saveznih država je proglašeno vanredno stanje zbog upozorenja na ledenu kišu.
Kremlj najavio narednu rundu mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine za narednu sedmicu u Abu Dhabiju
Komentarišući navode da bi pregovori mogli biti održani 1. februara, portparol Dmitry Peskov kazao je da tačan datum još nije utvrđen.
Trump: Prekasno je za zaustavljanje gradnje dvorane za bal u Bijeloj kući
Ne postoji praktičan ili razuman način za povratak, kazao je američki predsjednik.
Poljski predsjednik upozorio da će Rusija ostati prijetnja Evropi
Karol Nawrocki tvrdi da se imperijalna agresija ponovo budi.
Najmanje šest osoba poginulo u velikoj zimskoj oluji koja je pogodila SAD
Više od milion ljudi je bez struje, a ekstremni vremenski uvjeti i dalje vladaju u više saveznih država.
Trump pozvao demokrate na saradnju s njegovom administracijom nakon pucnjave u Minneapolisu
Svjedočenje Jacka Smitha izazvalo buru: Pet ključnih zaključaka iz kongresnog svjedočenja
Slovenski oficiri otputovali u misiju na Grenland
Sirija produžila primirje s YPG/SDF-om za 15 dana
Najmanje šest osoba poginulo u velikoj zimskoj oluji koja je pogodila SAD
Više od milion ljudi je bez struje, a ekstremni vremenski uvjeti i dalje vladaju u više saveznih država.
Trump pozvao demokrate na saradnju s njegovom administracijom nakon pucnjave u Minneapolisu
Svjedočenje Jacka Smitha izazvalo buru: Pet ključnih zaključaka iz kongresnog svjedočenja
Slovenski oficiri otputovali u misiju na Grenland
Sirija produžila primirje s YPG/SDF-om za 15 dana
Učitaj više
1x
00:00
00:00