| BHSC
SVIJET
Izrael zadržao maksimalnu pripravnost zbog mogućih napada SAD-a na Iran
Izraelski mediji pišu da se Izrael boji iranske odmazde ako Washington pokrene vojnu akciju na Teheran.
Izrael zadržao maksimalnu pripravnost zbog mogućih napada SAD-a na Iran
MIŠLJENJE
opinion
Njemački ministar odbrane zatražio izvinjenje SAD-a nakon Trumpovih izjava o Afganistanu
Pistorius je rekao da bi izvinjenje bilo "znak pristojnosti i poštovanja" prema evropskim vojnicima koji su se borili uz američke snage nakon terorističkih napada 11. septembra 2001.
Njemački ministar odbrane zatražio izvinjenje SAD-a nakon Trumpovih izjava o Afganistanu
Blizu milion ljudi u SAD-u ostalo bez struje nakon snažne zimske oluje
U 17 američkih saveznih država je proglašeno vanredno stanje zbog upozorenja na ledenu kišu.
Blizu milion ljudi u SAD-u ostalo bez struje nakon snažne zimske oluje
Kremlj najavio narednu rundu mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine za narednu sedmicu u Abu Dhabiju
Komentarišući navode da bi pregovori mogli biti održani 1. februara, portparol Dmitry Peskov kazao je da tačan datum još nije utvrđen.
Kremlj najavio narednu rundu mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine za narednu sedmicu u Abu Dhabiju
Trump: Prekasno je za zaustavljanje gradnje dvorane za bal u Bijeloj kući
Ne postoji praktičan ili razuman način za povratak, kazao je američki predsjednik.
Trump: Prekasno je za zaustavljanje gradnje dvorane za bal u Bijeloj kući
Poljski predsjednik upozorio da će Rusija ostati prijetnja Evropi
Karol Nawrocki tvrdi da se imperijalna agresija ponovo budi.
Poljski predsjednik upozorio da će Rusija ostati prijetnja Evropi