Šestomjesečna beba, na koju su roditelji čekali 17 godina, umrla od hladnoće u kampu u Gazi

Prema riječima ljekara, dojenče je umrlo od posljedica hladnoće i dehidracije, dodatno pogoršanih zagađenom otpadnom vodom oko skloništa. Otac navodi i kako njegovi ponovljeni apeli za dječiju formulu i pelene nisu uslišeni.