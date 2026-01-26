| BHSC
TEME
Svjedočenje Jacka Smitha izazvalo buru: Pet ključnih zaključaka iz kongresnog svjedočenja
Izdvojeno
Turkiye postala globalni proizvođač maslinovog ulja i maslina za konzumaciju
Šestomjesečna beba, na koju su roditelji čekali 17 godina, umrla od hladnoće u kampu u Gazi
Priča o najstarijoj životinji na svijetu: Kornjača Jonathan
Pažnja i koncentracija kod djece
Nafta i posljedice: Trumpova opsesija u Venecueli i Iranu
IZA NASLOVA
Kako Trump dijeli naftu “nepobijeđene” Venecuele?
Bogatstvo Afrike: Libijska proizvodnja nafte se vraća
Ltungai – mjesto bez muškaraca i život po ženskim pravilima
Nvidia i Siemens produbljuju partnerstvo u industrijskoj umjetnoj inteligenciji
Putin prijeti, Zapad šuti
Šta će biti s američkim sankcijama Venecueli nakon otmice predsjednika Madura?
Sultanija Kosem: Snažna vladarica i dobročiniteljka Osmanskog Carstva
Analiza Instituta za javne financije Hrvatske: Gradovi, općine i županije u suficitima
Šta je "vibe coding" i zašto je uvršten među pojmove godine?
Autor TRT Balkan
Turski bespilotni avion KIZILELMA obavio historijski prvi bespilotni let u formaciji
IZDVOJENI AUTORI
„Smrt pišem stojeći“: Pisci i umjetnici Gaze pretvaraju tugu u kreativni trijumf