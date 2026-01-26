Izdvojeno
Turkiye postala globalni proizvođač maslinovog ulja i maslina za konzumaciju
Turkiye je prestigla Italiju u proizvodnji maslinovog ulja i zauzela drugo mjesto, odmah iza Španije, dok je u proizvodnji maslina za konzumaciju vodeća, ispred Egipta, izjavio je izvršni direktor Međunarodnog vijeća za masline.
Šestomjesečna beba, na koju su roditelji čekali 17 godina, umrla od hladnoće u kampu u Gazi
Prema riječima ljekara, dojenče je umrlo od posljedica hladnoće i dehidracije, dodatno pogoršanih zagađenom otpadnom vodom oko skloništa. Otac navodi i kako njegovi ponovljeni apeli za dječiju formulu i pelene nisu uslišeni.
Priča o najstarijoj životinji na svijetu: Kornjača Jonathan
Vjeruje se da se Jonathan izlegao 1832. na Sejšelima, popularnoj turističkoj destinaciji u Africi. Njegov izuzetno dug životni vijek obuhvata osam britanskih monarha, uključujući najdugovječniju, kraljicu Elizabetu II, te 40 američkih predsjednika.
