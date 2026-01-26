|
Spiropali: Nepokolebljiva uloga Turkiye u unapređenju mira, sigurnosti i strateške ravnoteže
Albanska ministrica vanjskih poslova zahvalila Ankari na snažnoj podršci u unapređenju mira, sigurnosti i strateške ravnoteže na Balkanu.
Turkiye postala globalni proizvođač maslinovog ulja i maslina za konzumaciju
Turkiye je prestigla Italiju u proizvodnji maslinovog ulja i zauzela drugo mjesto, odmah iza Španije, dok je u proizvodnji maslina za konzumaciju vodeća, ispred Egipta, izjavio je izvršni direktor Međunarodnog vijeća za masline.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore: Turkiye igra snažnu ulogu za globalni mir i stabilnost
Ervin Ibrahimović za Anadolu kazao da je učešće Ankare u Balkanskoj mirovnoj platformi veoma vrijedno
Erdogan: Borba protiv terorističke grupe Daesh jača
Turski frizer u Eskisehiru pretvorio dječiji strah u radosno iskustvo i igru
Počele prijave za Stipendije Turkiye za 2026. godinu
Erdogan s balkanskim zvaničnicima: Neophodno je zauzeti vizionarski pristup budućnosti na Balkanu
Gervalla-Schwarz i Fidan u Istanbulu razgovarali o jačanju saradnje i regionalnoj stabilnosti
Konaković na sastanku Balkanske mirovne platforme u Istanbulu naglasio važnost regionalne saradnje
Đurić i Fidan u Istanbulu razgovarali o jačanju regionalne saradnje
Mucunski i Fidan razgovarali o jačanju bilateralne saradnje Sjeverne Makedonije i Turkiye
Izrael zadržao maksimalnu pripravnost zbog mogućih napada SAD-a na Iran
Izraelski mediji pišu da se Izrael boji iranske odmazde ako Washington pokrene vojnu akciju na Teheran.
Konaković: Nije realno da BiH uvede vize Turkiye u skorijem periodu, imamo posebno dobre odnose
Njemački ministar odbrane zatražio izvinjenje SAD-a nakon Trumpovih izjava o Afganistanu
Blizu milion ljudi u SAD-u ostalo bez struje nakon snažne zimske oluje
Kremlj najavio narednu rundu mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine za narednu sedmicu u Abu Dhabiju
Spiropali i Fidan razgovarali u Istanbulu o jačanju strateškog partnerstva Albanije i Turkiye
U fokusu susreta bile regionalna saradnja, Balkanska mirovna platforma i predstojeći NATO samiti u Ankari i Tirani.
Konaković u Istanbulu s Fidanom razgovarao o situaciji u BiH, jačanju veza dvije zemlje i stanju u Gazi
Ministri su održali detaljne razgovore o globalnim i regionalnim dešavanjima, s posebnim fokusom na trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Turkiye navodi da dužina uništenih tunela u Siriji iznosi 752 kilometra
Uspješno je uništeno 93 posto tunelskih mreža identificiranih u Manbiju, saopćilo je Ministarstvo odbrane.
Fidan u Davosu: Odbor za mir postat će važan mehanizam za humanitarnu pomoć i stabilnost
Šef turske diplomatije poručio da Ankara nastavlja konstruktivnu ulogu od Gaze do Sirije, uz naglasak na jedinstvo država i politiku "u kojoj svi dobivaju".
Erdogan u razgovoru s Pezeshkianom kazao da se Turkiye protivi stranoj intervenciji u Iranu
Turski predsjednik je kazao Pezeshkianu da pomno prati dešavanja u Islamskoj republici.
