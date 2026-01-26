| BHSC
TÜRKİYE
Spiropali: Nepokolebljiva uloga Turkiye u unapređenju mira, sigurnosti i strateške ravnoteže
Turkiye postala globalni proizvođač maslinovog ulja i maslina za konzumaciju
Ministar vanjskih poslova Crne Gore: Turkiye igra snažnu ulogu za globalni mir i stabilnost
TEMA
Izrael zadržao maksimalnu pripravnost zbog mogućih napada SAD-a na Iran
IZBOR UREDNIKA
Konaković: Nije realno da BiH uvede vize Turkiye u skorijem periodu, imamo posebno dobre odnose
Njemački ministar odbrane zatražio izvinjenje SAD-a nakon Trumpovih izjava o Afganistanu
Blizu milion ljudi u SAD-u ostalo bez struje nakon snažne zimske oluje
Kremlj najavio narednu rundu mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine za narednu sedmicu u Abu Dhabiju
Spiropali i Fidan razgovarali u Istanbulu o jačanju strateškog partnerstva Albanije i Turkiye
U fokusu susreta bile regionalna saradnja, Balkanska mirovna platforma i predstojeći NATO samiti u Ankari i Tirani.
Spiropali i Fidan razgovarali u Istanbulu o jačanju strateškog partnerstva Albanije i Turkiye
Konaković u Istanbulu s Fidanom razgovarao o situaciji u BiH, jačanju veza dvije zemlje i stanju u Gazi
Ministri su održali detaljne razgovore o globalnim i regionalnim dešavanjima, s posebnim fokusom na trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Konaković u Istanbulu s Fidanom razgovarao o situaciji u BiH, jačanju veza dvije zemlje i stanju u Gazi
Turkiye navodi da dužina uništenih tunela u Siriji iznosi 752 kilometra
Uspješno je uništeno 93 posto tunelskih mreža identificiranih u Manbiju, saopćilo je Ministarstvo odbrane.
Turkiye navodi da dužina uništenih tunela u Siriji iznosi 752 kilometra
Fidan u Davosu: Odbor za mir postat će važan mehanizam za humanitarnu pomoć i stabilnost
Šef turske diplomatije poručio da Ankara nastavlja konstruktivnu ulogu od Gaze do Sirije, uz naglasak na jedinstvo država i politiku "u kojoj svi dobivaju".
Fidan u Davosu: Odbor za mir postat će važan mehanizam za humanitarnu pomoć i stabilnost
Erdogan u razgovoru s Pezeshkianom kazao da se Turkiye protivi stranoj intervenciji u Iranu
Turski predsjednik je kazao Pezeshkianu da pomno prati dešavanja u Islamskoj republici.
Erdogan u razgovoru s Pezeshkianom kazao da se Turkiye protivi stranoj intervenciji u Iranu