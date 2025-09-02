Živa baština Starog bazara

Ilco Trajkovski je majstor u izradi šešira koji je još od malih nogu krenuo očevim stopama i već s osamnaest godina postao majstor zanata. Njegov rad nije samo zanatska vještina, već i oblik umjetnosti koji čuva tradiciju i identitet Starog bazara u Skoplju. S decenijama iskustva i nepokolebljivom strašću, izradio je šešire za brojne poznate ličnosti, pretvarajući svaki komad u simbol dostojanstva i ljepote. Za njega šešir nije samo modni dodatak, već naslijeđe koje buduće generacije moraju sačuvati.



