Sarajevska Hagada za Gazu: Humanitarni čin naišao na osude
03:52
Direktor muzeja Mirsad Sijarić za TRT Balkan je rekao da je važno izabrati stranu, jer on ne vidi nikakvu razlogu između onih koji “prave da su neutralni ili relativiziraju sve ovo što se dešava u Gazi”, i onih koji čine “etničko čišćenje” u Gazi.
30 August 2025

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine suočava se s kritikama nakon što je iz institucije objavljeno da će prihod od prodaje publikacije “Sarajevska hagada – povijest i umjetnost”, kao i prihod prodaje karata za prostor u kome se čuva Sarajevska hagada, knjiga od neprocjenjive vrijednosti za Jevreje, donirati u svrhu pomoći Palestini.

Direktor muzeja Mirsad Sijarić za TRT Balkan je rekao da je važno izabrati stranu, jer on ne vidi nikakvu razlogu između onih koji “prave da su neutralni ili relativiziraju sve ovo što se dešava u Gazi”, i onih koji čine “etničko čišćenje” u Gazi. 

Iako je naveo da je muzej dobio brojne izraze podrške od ljudi koji su digli svoj glas protiv izraelskog genocidnog rata u Gazi, ali i brojnih Jevreja širom svijeta, humanitarna akcija muzeja ipak je naišla i na kritike. 

