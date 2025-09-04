Nesreća uspinjače u Lisabonu odnijela najmanje 15 života, 18 povrijeđenih

Najmanje 15 osoba poginulo je, a 18 povrijeđeno u srijedu kada je lisabonska uspinjača, popularna među turistima i jedan od simbola grada, iskliznula iz šina i srušila se, saopćio je glasnogovornik hitne medicinske službe.

Vlasti nisu objavile identitet žrtava niti njihovu nacionalnost, ali su potvrdile da je među poginulima bilo i stranih državljana. Pet osoba zadobilo je teške povrede, dodao je glasnogovornik.



Vlada Portugala proglasila je četvrtak danom nacionalne žalosti.

Prema podacima gradskih vlasti, linija Gloria godišnje preveze blizu tri miliona putnika.