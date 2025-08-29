| BHSC
Hrvatski novinari u šetnji solidarnosti s Gazom
Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske organizovali su protestnu šetnju solidarnosti s novinarima i civilima u Gazi, ponovivši zahtjev Vladi Hrvatske da se jasno odredi prema genocidu u Gazi.
29 August 2025

Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske organizovali su protestnu šetnju solidarnosti s novinarima i civilima u Gazi, ponovivši zahtjev Vladi Hrvatske da se jasno odredi prema genocidu u Gazi. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko kazao je da je namjera protestnog skupa da se još jednom zatraži prekid ubijanja novinara, civila i djece u Gazi, prekid prisilnog izgladnjivanja stanovništva te omogućavanje slobodnog pristupa humanitarnoj pomoći i međunarodnim novinarima.


