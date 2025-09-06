| BHSC
02:37
Regija
Lazar Janković u misiji čišćenja Indije
6 Septembar 2025

Lazar Janković je 2018. godine otišao iz Srbije u Indiju, gde i danas živi. Želeo je da doprinese društvu tako što je pokrenuo akcije čišćenja u kojima se suočavao sa brojnim izazovima, ali je ubrzo stekao veliku podršku lokalnog stanovništva. Mnogi Indijci pridružili su mu se u njegovim akcijama, zahvaljivali mu, a o njegovom radu pisali su gotovo svi veliki indijski mediji. Lazar veruje da su Indijci po gostoprimstvu i srdačnosti veoma slični Balkancima, zbog čega se brzo osećao prihvaćenim i podržanim.


