Američki napad "uništio" brod iz Venezuele, 11 mrtvih

Američke snage su u utorak ubile 11 osoba u napadu na venezuelanski brod koji je navodno prevozio narkotike, izjavio je predsjednik Donald Trump. To je bila prva poznata operacija otkako je njegova administracija rasporedila ratne brodove na južne Karibe.

Trump je kasnije na platformi Truth Social podijelio snimke drona koji prikazuju kako gliser eksplodira i gori na moru.



On je tvrdio da su članovi posade pripadnici venezuelanske bande Tren de Aragua, koju je SAD u februaru označio kao terorističku organizaciju, te je optužio predsjednika Nicolasa Madura da je kontrolira – što Caracas demantuje.



Trenutno se sedam američkih ratnih brodova i jedna nuklearna podmornica nalaze u regionu ili su na putu ka njemu, s više od 4.500 mornara i marinaca.

Trumpovo ciljanje Madura izazvalo je zabrinutost u Caracasu da bi stvarni cilj mogao biti sama vlada.



Prošlog mjeseca, Washington je udvostručio nagradu za informacije koje vode do Madurovog hapšenja na 50 miliona dolara, optužujući ga za veze s trgovinom narkoticima.

Venezuelanski zvaničnici insistiraju da je Tren de Aragua rasformiran 2023. godine.



Deklasifikovani izvještaj američke obavještajne službe iz maja nije pronašao dokaze o vezama Madura s ovom bandom.