Protest za Gazu tokom Bledskog strateškog foruma
Tokom trajanja Bledskog strateškog foruma, grupa ljudi okupila se protestujući protiv izraelskih napada na Gazu. Ovim činom željeli su izraziti podršku Palestincima i zahtijevali od političara i zvaničnika da zaustave genocid u Gazi.
3 Septembar 2025
