| BHSC
REGIJAPOLITIKATÜRKİYERAT PROTIV GAZETEMEMIŠLJENJE
Protest za Gazu tokom Bledskog strateškog foruma
01:03
Regija
Protest za Gazu tokom Bledskog strateškog foruma
Tokom trajanja Bledskog strateškog foruma, grupa ljudi okupila se protestujući protiv izraelskih napada na Gazu. Ovim činom željeli su izraziti podršku Palestincima i zahtijevali od političara i zvaničnika da zaustave genocid u Gazi.
3 Septembar 2025

Tokom trajanja Bledskog strateškog foruma, grupa ljudi okupila se protestujući protiv izraelskih napada na Gazu. Ovim činom željeli su izraziti podršku Palestincima i zahtijevali od političara i zvaničnika da zaustave genocid u Gazi.


Više videa
Omran Daqneesh: 2025. naspram 2016.
Može li jedan grad stati na kraj industriji koja godišnje uzima milijarde?
Džamija od 16 kvadrata: Skromna po veličini, ogromna po značaju
Slučajna otkrića: Botox
Je li to ptica? Je li to avion? Ne, to je fudbalski teren
TRT Međunarodni samit dečijih medija
Praćenje izraelskih ratnih zločinaca
Čuvarke dobrotske čipke: Potez igle u kojem živi pola milenijuma tradicije
Plansko rušenje Vjesnika, simbola novinarstva i Zagreba
Hercegovci među egejskim maslinama