Brod(olom) Jadran - diplomatske tenzije između Crne Gore i Hrvatske

Stari – novi diplomatski problemi između Crne Gore i Hrvatske: brod „Jadran“ i zahtjev vrijedan dvije milijarde dolara. Nakon odluke crnogorskog Ministarstva odbrane da izradi značke s prikazom školskog broda, Hrvatska je reagovala protestnom notom i dodatno zatražila odštetu za vojnu imovinu bivše SFRJ – uključujući „Jadran“, kanadere, helikopter i opremu JRM. I Crna Gora i Hrvatska tvrde da imaju pravo na brod, ali njihove pozicije ostaju suprotstavljene. Pitanje je: nosi li „Jadran“ težak teret prošlosti za buduće odnose ove dvije komšijske države?



