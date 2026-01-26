| BHSC

Fićopis kroz Sjevernu Makedoniju

Nakon Bugarske naša avantura se nastavlja kroz Sjevernu Makedoniju. Zato, ukrcajte se u „fiću“ jer vas TRT Balkan BHSC vodi na nesvakidašnje putovanje. U serijalu Fićopis putujemo kultnim „fićom“ kroz sve zemlje Balkana, upoznajemo ljude i običaje.

Izgubljeno djetinjstvo

Ovo je priča koja će vam pokazati realnost života u Afganistanu, priča o 11-godišnjem dječaku Samiru, jer se njegov život ne razlikuje od života miliona djece koja žive u Afganistanu.

Sveto iskupljenje: krađa palestinske zemlje

"Ako treba da ih sve pobijemo, sve ćemo ih pobiti" Istraživački dokumentarac TRT Worlda “Sveto iskupljenje” otkriva nasilni fanatizam naoružanih ilegalnih jevrejskih doseljenika koji imaju za cilj iskorijeniti Palestince s okupirane Zapadne obale.

NAŠE PRIČE
Jedina džamija u Evropi na riječnom ostrvuOtkako je 1565. godine na zelenom ostrvu islama proučen prvi ezan - nikad više nije utihnuo. Ostrvo je nezaobilazna destinacija velikog broja ljudi koji prolaze ovim dijelom Bosne i Hercegovine. Smatra se da je ova džamija jedina u Evropi koja se nal
Sarajevo je izronilo iz vode Sarajevo je nastalo na česmama osmanskih begova, vakifa i neimara. Kada je Sarajevo imalo česme, Pariz nije imao ni vodovod. Istanbulski putopisac Evlija Čelebija je zapisao da je u Sarajevu zatekao čak 1060 vrela pitke vode.
Koliko dijaspora doprinosi Balkanu?Sve zemlje Balkana dosta ovise o svojoj dijaspori. Pretpostavlja se da je finansijska ovisnost o dijaspori i veća jer mnogo novca stiže u gotovini, a te transakcije se ne mogu evidentirati.
364 dana SrebreniceOvo je priča o mladosti, budućnosti i nadi koja živi u Srebrenici ostalih 364 dana u godini, prije i poslije obilježavanja 11. jula.
Kako je nestala Selma Musić?24 godine o nestaloj djevojčici nije bilo ni traga ni glasa, a onda je, pregledajući fotografije izbjegličkih kolona iz Srebrenice, Selmina majka Alija na jednoj od njih ugledala svoju kćer.
REGIJA
Crveno selo u Srbiji - Donja LokošnicaDonja Lokošnica je jedino mesto gde uspeva ova posebna paprika, po kojoj je selo postalo prepoznatljivo. Od nje se pravi mlevena i gruvana, odnosno tucana paprika – nezaobilazan začin u gotovo svakom jelu.
Školsko zvono zvoni samo za MonikuPoslije 25 godina tišine, u seoskoj školi u Maloj Crnoj Gori ponovo se čuje zvono – zahvaljujući Moniki, đaku prvaku. Selo, koje pripada opštini Žabljak ima samo četrnaest stanovnika. Više od pola godine je pod snijegom i gotovo potpuno odsječeno.
Gdje molitva doseže oblake: Džamija na najvišoj visini u EvrNa Prokoškom jezeru kod Fojnice, na 1.666 metara nadmorske visine, nalazi se džamija – jedina takva u Evropi. Džamija je sagrađena od ekoloških materijala, s krovom prekrivenim šindrom, kako bi se harmonično uklopila u postojeći ambijent.
Profesorka hemije pravi sir od pasuljaDanijela Ratkov Žebeljan iz Starčeva je profesorka hemije koja je osmislila recepturu za sir od pasulja- proizvod nastao kroz sopstveni rad i eksperimentisanje. Pored toga, bavi se uzgojem mikrobilja i ima veliku baštu, u čemu joj pomaže suprug. Ceo
Livanjski konj: Između slobode i opstankaLivanjski konji: simbol slobode ili priča o nestajanju? Dok turisti bilježe prizore njihove ljepote, konji s livanjskih visoravni nestaju – ukradeni, ubijeni i nezaštićeni. Ovo je priča o prirodnom simbolu BiH koji opstaje između divljine i borbe za
SVIJET
Tajna trgovina: Kako se ključni sastojak coca-cole krijumčarIza proizvoda brojnih globalnih brendova krije se sastojak koji danas ilegalno kontroliše militantna grupa RSF – ista ona grupa optužena za genocid nad narodom Sudana. Uprkos tome, gum arabica iz područja pod kontrolom RSF-a i dalje prolazi global
Zašto UEFA i FIFA šute o genocidu u Gazi?FIFA i UEFA i dalje odbijaju suspendovati Izrael, uprkos brojnim javnim apelima, protestima i zahtjevima mnogih saveza, organizacija i navijača širom svijeta. Zašto se ove dvije najveće fudbalske organizacije oglušuju o pozive na suspenziju?
Godina bojkota: Visoka cijena podrške IzraeluDok velike sile i politike zbrajaju štetu jer su propustile priliku da stanu na stranu pravde, potrošači su pravdu uzeli u svoje ruke i bojkotima širom svijeta kaznili kompanije koje podržavaju izraelsku genocidnu politiku.
Izraelske kontroverzne globalne vezeKroz deklasifikovane izvještaje i neobjavljene operacije, otkriva se kako su izraelske vojne i obavještajne aktivnosti bile povezane s brutalnim režimima, izazivajući pitanje moralnih i političkih kompromisa u njegovoj vanjskoj politici.
Konj i luk: drevna turska veština koja živi i danasBrzina, ravnoteža i preciznost u jednom kadru. Upoznajte konjičko streličarstvo u Türkiye, drevnu veštinu koja i danas živi kroz treninge, festivale i mlade majstore luka.
Nuklearno oružje Izraela: Opasnost po svet ili prazna pretnjŠta Izrael krije ispod pustinje Negev već gotovo sedam decenija? Od francuske pomoći u izgradnji Dimone, preko nemačkih podmornica i američkog ćutanja, do Venunuovih fotografija koje su uzdrmale svet – ovaj video otkriva najskrovitiji nuklearni progr
OBJAŠNJENO
Šta su Frankenstein zečevi?Sredinom augusta 2025, u šumama SAD-a pojavili su se zečevi neobičnog i pomalo zastrašujućeg izgleda, zbog čega su im korisnici društvenih mreža dodijelili ime - Frankensteinovi zečevi. Veterinari su otkrili da razloga za strah nema, te da se radi o
Bratstvo iza senke: CIA i MossadOd Angletona i rane veze CIA - Mossad do Stuxneta, Al-Kibara i pregovora o taocima u Gazi - kako i zašto funkcioniše najpoznatiji obaveštajni tandem?
Strani radnici u Hrvatskoj - problem ili rješenje?Hrvatska je sve ovisnija o stranim radnicima, ali istovremeno raste i otpor prema njihovom dolasku. Novi Zakon o strancima pokušava pomiriti dvije suprotne strane – zaštititi domaće radnike i omogućiti privredi da preživi.
Kako je vojna tvrđava Ostrožac, zbog jedne žene, pretvorena Sudbina jedinog bh. dvorca, smještenog na brdu u blizini Cazina na sjeverozapadu BiH, promijenila se kada je Isabella, supruga Lothara von Berksa, austrougarskog guvernera Bihaća, poželjela živjeti u "romantičnom" dvorcu.
Srbija: Šta donosi novi zakon o saobraćaju?Od 2026. godine vozače u Srbiji očekuju najveće promene u saobraćajnim pravilima u poslednjih deset godina. Novi zakon o bezbednosti saobraćaja donosi stroži nadzor, merenje prosečne brzine, automatsko beleženje prekršaja i drastično veće kazne.
Zašto cijena srebra obara rekorde?Vrijednost srebra bilježi historijski uspon – u odnosu na prošlu godinu gotovo je udvostručena. Razloge za skok cijene treba tražiti u ekonomskoj nesigurnosti, rastu industrijske potražnje i ograničenoj ponudi.