Председателят на МААЕ: Рискът от ядрена авария в Украйна е по-голям от страха от ядрени оръжия
Председателят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че използването на ядрени оръжия в руско-украинската война е „малко вероятно“, но подчерта, че рискът от ядрена авария в Украйна е по-сериозен.
Председателят на администрацията в Газа гарантира бюджета и настоява за фонд за възстановяване
Първото заседание на Комитета за управление на Газа се проведе в петък в Кайро. Председателят Али Шаат заяви, че най-неотложната цел на управлението е „да върне усмивките на лицата на децата, жените и мъжете в Газа“.
МНЕНИЯ И АНАЛИЗИ
„Смяната на режими“ води единствено до хаос. Може ли Венецуела да е изключение?
Завръщането на реториката за „смяна на режима“ във Венецуела отново поставя познатите въпроси за силата, прецедентите и границите на международните ограничения.
Американският институт за ядрена енергия: Сътрудничеството със САЩ по SMR е голяма възможност
Сътрудничеството в областта на малките модулни реактори (SMR) предоставя на Анкара шанс „да се утвърди“ в глобалната верига за доставки, заяви пред Анадолската агенция президентът на Института за ядрена енергия Мария Корсник.
Политика
Видео галерия
Животът на палестински спортист с ампутация на фона на война и геноцид
Животът на палестински спортист с ампутация на фона на война и геноцид
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЛИДЕРИ, ПЛЕНЕНИ ОТ САЩ ПРЕЗ ИСТОРИЯТА
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЛИДЕРИ, ПЛЕНЕНИ ОТ САЩ ПРЕЗ ИСТОРИЯТА
Анджелина Джоли посети граничният пункт Рафах между Египет и ивицата Газа
Анджелина Джоли посети граничният пункт Рафах между Египет и ивицата Газа
Израелски войници откриват огън към Газа по време на празнуването на Нова година.
Израелски войници откриват огън към Газа по време на празнуването на Нова година.
ТРЪМП ЗАЯВИ, ЧЕ ПЕТРО „ТРЯБВА ДА ВНИМАВА КАК ДЕЙСТВА“
ТРЪМП ЗАЯВИ, ЧЕ ПЕТРО „ТРЯБВА ДА ВНИМАВА КАК ДЕЙСТВА“
