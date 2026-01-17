Председателят на МААЕ: Рискът от ядрена авария в Украйна е по-голям от страха от ядрени оръжия

Председателят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че използването на ядрени оръжия в руско-украинската война е „малко вероятно“, но подчерта, че рискът от ядрена авария в Украйна е по-сериозен.