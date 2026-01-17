| Bulgarski
Над 100 загинали при проливни дъждове и наводнения в Южна Африка
През последните години Южна Африка е изправена пред поредица от екстремни климатични явления, включително разрушителни циклони и изтощителни суши.
Председателят на МААЕ: Рискът от ядрена авария в Украйна е по-голям от страха от ядрени оръжия
Преглед на 2025 г.: Годината на геноцида в Газа и многото войни и конфликти
Световен ден на тюркските езици: защо признанието на 15 декември е ключово
Председателят на администрацията в Газа гарантира бюджета и настоява за фонд за възстановяване
Първото заседание на Комитета за управление на Газа се проведе в петък в Кайро. Председателят Али Шаат заяви, че най-неотложната цел на управлението е „да върне усмивките на лицата на децата, жените и мъжете в Газа“.
УНИЦЕФ: Докато прекъсванията на тока продължават, украинските деца измръзват в най-тежката зима
Агенцията предупреждава, че леденият студ, прекъсванията на електрозахранването и нарастващият брой жертви поставят семействата в „постоянен режим на оцеляване“.
Под натиска на Тръмп за Гренландия Европа обмисля сближаване с Русия
Кремъл приветства като „положителна“ промяна това, че някои европейски държави тихомълком сондират възможността за подновяване на диалога с Москва; обсъжда се и вариант за специален пратеник.
Виетнамският телеком Viettel започва строителство на първия завод за чипове в страната
Виетнам се утвърди като център за тестване и опаковане на полупроводници, привличайки глобални играчи като Intel, Samsung Electronics, Amkor Technology, Qualcomm и Marvell Technology.
