ИКОНОМИКА

Икономика

Тръмп налага 25% мито на страните, търгуващи с Иран
Тръмп заяви, че ако някоя държава продължи да търгува с Техеран, ще бъдат наложени наказателни мита върху цялата търговия със Съединените щати.
МНЕНИЯ И АНАЛИЗИ
opinion
Тръмп предлага военен бюджет от 1.5 трилиона долара за 2027 г.
Доналд Тръмп предложи увеличаване на военните разходи на САЩ до 1,5 трилиона долара през 2027 г., посочвайки нарастващите глобални рискове.
Turkish Airlines ще изгради най-големия карго терминал в света с инвестиция от над 2,3 млрд. долара
Националният превозвач на Тюркийе ще изгради също най-голямото в света съоръжение за кетъринг пътнически полети.
България в навечерието да стане 21-вият член на еврозоната на Нова година
България, с население от 6,4 милиона души, е една от най-бедните страни членки на 27-членния Европейски съюз. Средната месечна заплата е 1 300 евро (около 1 530 долара).
Сделката за HÜRJET с Испания откри нови експортни възможности, заяви ръководителят на отбранителната индустрия
Халюк Гьоргюн изтъкна, че сделката означава мнгоо повече от продажба на самолети, включвайки системи и дългосрочно сътрудничество.
Сирия пусна нова валута и премахна лицата на Асад от банкнотите
Новите банкноти целят да улеснят ежедневните разплащания и да подкрепят реформи, без да променят икономическите основи, като символично затвърждават нова национална идентичност.
