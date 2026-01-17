Теми на деня
Тюркийе може да се превърне в ключов играч на пазара на редкоземни елементи
Откриването на огромни находища на редки земни елементи на фона на нарастващата търговска война между САЩ и Китай може да помогне на Тюркийе да се утвърди като водещ производител на високотехнологични комуникационни и отбранителни продукти.
Ново решение на ЕС за визите за турци: Истинска реформа или просто символичен жест?
Новото облекчение за издаване на шенгенски визи за турски граждани от ЕС се приветства като напредък, но критиците предупреждават, че може да е твърде малко, твърде късно и без необходимото прилагане, за да доведе до реална промяна.
От ехтящият призив за молитва над Истанбул, до тихото величие на небето над Кападокия - в своето пътуване една пътешественичка откри неочаквано чувство за сестринство, исторически чудеса и усещане за безопасност в Тюркийе.
