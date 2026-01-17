„СМЯНАТА НА РЕЖИМИ“ ВОДИ ЕДИНСТВЕНО ДО ХАОС. МОЖЕ ЛИ ВЕНЕЦУЕЛА ДА Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ?

Завръщането на реториката за „смяна на режима“ във Венецуела отново поставя познатите въпроси за силата, прецедентите и границите на международните ограничения.