МНЕНИЯ И АНАЛИЗИ
„Смяната на режими“ води единствено до хаос. Може ли Венецуела да е изключение?
Нападението в Бейт Джин отслаби предпазливата дипломация в Сирия след Асад
Тюркийе публикува „Убийството на истината“ – доказваща израелските убийства на журналисти в Газа
Папата свързва ислямофобията в Европа с хора, които изключват различието
Критичен доклад в Германия: крайната десница се нормализира в обществото
Експерти на ООН алармират за „сериозни нарушения на човешките права“, извършени от Индия в Кашмир
ОТВЪД НОВИНИТЕ
Тюркийе поема водеща роля в глобалната климатична дипломация като домакин на COP31
Посланикът на Великобритания: Ролята на Тюркийе е "абсолютно критична"...
ЕС ще спре издаването на многократни визи за повечето руснаци
Администрацията на Тръмп ще намали хранителната помощ по време на затварянето на правителството на САЩ
"Тръмп може да спечели Нобелова награда за мир, ако работи с Пекин по въпроса за Украйна"
Изграждане на стена от дронове: Стратегията на Европа за въздушна отбрана в кибернетичната епоха
Какво разкрива забраната на книга за Кашмир относно демокрацията в Индия
80 години след Хирошима, ядрената заплаха все още е актуална
Целта на НАТО за 5% разходи за отбрана: Преломен момент или временен ангажимент?
Как Съветът за сътрудничество в Персийския Залив ще преодолее кризата?
Дипломатическото балансиране на Тюркийе в един разпокъсан свят