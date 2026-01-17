| Bulgarski
Виетнамският телеком Viettel започва строителство на първия завод за чипове в страната
Виетнам се утвърди като център за тестване и опаковане на полупроводници, привличайки глобални играчи като Intel, Samsung Electronics, Amkor Technology, Qualcomm и Marvell Technology.
Истанбулският университет започна да използва ИИ за опазване на застрашените морски треви
Морските треви са жизненоважен компонент на крайбрежните екосистеми поради високия си капацитет за улавяне на въглерод.
ТЮРКИЙЕ става домакин на най-големия космически форум в света през октомври
Между 5 и 9 октомври в Анталия повече от 10 000 космически професионалисти, учени, предприемачи и студенти ще се съберат за Международния астронавтичен конгрес.
Tesla загуби титлата си на най-голям производител на електрически автомобили в света в полза на BYD
Глобалните продажби на електрически автомобили на Tesla спаднаха с над 8% през 2025 г., докато китайската компания BYD се изкачи до позицията на най-голям производител на електромобили в света.
TSMC започна серийно производство на най-модерните 2-нм чипове
По-голямата част от световното производство на полупроводници и почти всички най-съвременни чипове, които захранват технологиите с изкуствен интелект, се произвеждат в Тайван.
Сделката за HÜRJET с Испания откри нови експортни възможности, заяви ръководителят на отбранителната индустрия
Халюк Гьоргюн изтъкна, че сделката означава мнгоо повече от продажба на самолети, включвайки системи и дългосрочно сътрудничество.
