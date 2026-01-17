|
Bulgarski
|
Bulgarski
OPINION DETAIL
ПОЛИТИКА
ТЮРКИЙЕ
КУЛТУРА
ЛЮБОПИТНО
МНЕНИЯ И АНАЛИЗИ
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
„Смяната на режими“ води единствено до хаос. Може ли Венецуела да е изключение?
Завръщането на реториката за „смяна на режима“ във Венецуела отново поставя познатите въпроси за силата, прецедентите и границите на международните ограничения.
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Посланикът на Великобритания: Ролята на Тюркийе е "абсолютно критична"...
2 мин. четене
Тюркийе поема водеща роля в глобалната климатична дипломация като домакин на COP31
3 мин. четене
Посланикът на Великобритания: Ролята на Тюркийе е "абсолютно критична"...
2 мин. четене
ЕС ще спре издаването на многократни визи за повечето руснаци
3 мин. четене
Днес Тръмп ще приеме лидерите на страните от Централна Азия
3 мин. четене
Експерти на ООН алармират за „сериозни нарушения на човешките права“, извършени от Индия в Кашмир
4 мин. четене
Тюркийе поема водеща роля в глобалната климатична дипломация като домакин на COP31
3 мин. четене
Посланикът на Великобритания: Ролята на Тюркийе е "абсолютно критична"...
2 мин. четене
ЕС ще спре издаването на многократни визи за повечето руснаци
3 мин. четене
Днес Тръмп ще приеме лидерите на страните от Централна Азия
3 мин. четене
Нападението в Бейт Джин отслаби предпазливата дипломация в Сирия след Асад
Операцията в село Бейт Джин подкопа крехките дипломатически усилия в Сирия след падането на Асад, като засили напрежението и опасенията от разширяване на израелското военно присъствие въпреки натиска от САЩ.
Тюркийе публикува „Убийството на истината“ – доказваща израелските убийства на журналисти в Газа
Книгата, основана на доказателства, описва подробно как Израел умишлено унищожава комуникационната инфраструктура и заглушава гласовете, които разкриват истината.
Папата свързва ислямофобията в Европа с хора, които изключват различието
Папа Лъв XIV призова Европа и Северна Америка да се поучат от модела на съвместно съжителство в Ливан след посещенията си в Тюркийе и Ливан.
Критичен доклад в Германия: крайната десница се нормализира в обществото
Според експертите най-тревожната промяна се наблюдава сред младите поколения, което представлява сериозна заплаха за основните демократични ценности на страната.
Посланикът на Великобритания: Ролята на Тюркийе е "абсолютно критична"...
2 мин. четене
Тюркийе поема водеща роля в глобалната климатична дипломация като домакин на COP31
3 мин. четене
Посланикът на Великобритания: Ролята на Тюркийе е "абсолютно критична"...
2 мин. четене
ЕС ще спре издаването на многократни визи за повечето руснаци
3 мин. четене
Днес Тръмп ще приеме лидерите на страните от Централна Азия
3 мин. четене
Експерти на ООН алармират за „сериозни нарушения на човешките права“, извършени от Индия в Кашмир
4 мин. четене
Тюркийе поема водеща роля в глобалната климатична дипломация като домакин на COP31
3 мин. четене
Посланикът на Великобритания: Ролята на Тюркийе е "абсолютно критична"...
2 мин. четене
ЕС ще спре издаването на многократни визи за повечето руснаци
3 мин. четене
Днес Тръмп ще приеме лидерите на страните от Централна Азия
3 мин. четене
Покажи повече
1x
00:00
00:00