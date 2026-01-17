Нападението в Бейт Джин отслаби предпазливата дипломация в Сирия след Асад

Операцията в село Бейт Джин подкопа крехките дипломатически усилия в Сирия след падането на Асад, като засили напрежението и опасенията от разширяване на израелското военно присъствие въпреки натиска от САЩ.