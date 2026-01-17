Видео галерия
Животът на палестински спортист с ампутация на фона на война и геноцид
04:37
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЛИДЕРИ, ПЛЕНЕНИ ОТ САЩ ПРЕЗ ИСТОРИЯТА
03:00
Анджелина Джоли посети граничният пункт Рафах между Египет и ивицата Газа
00:32
Израелски войници откриват огън към Газа по време на празнуването на Нова година.
00:20
„Смяната на режими“ води единствено до хаос. Може ли Венецуела да е изключение?
Завръщането на реториката за „смяна на режима“ във Венецуела отново поставя познатите въпроси за силата, прецедентите и границите на международните ограничения.
Европейските войски няма да повлияят на целта на Тръмп да придобие Гренландия, заяви Белият дом
Говорителят на пресслужбата Каролин Левит заявява, че разполагането на войски на арктическия остров няма да повлияе на стремежа на САЩ да го придобие, като настоява, че целите на президента Тръмп остават непроменени.