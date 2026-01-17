| Bulgarski
ПОЛИТИКА
Над 100 загинали при проливни дъждове и наводнения в Южна Африка
Председателят на администрацията в Газа гарантира бюджета и настоява за фонд за възстановяване
Виетнамският телеком Viettel започва строителство на първия завод за чипове в страната
Видео галерия
Животът на палестински спортист с ампутация на фона на война и геноцид
04:37
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЛИДЕРИ, ПЛЕНЕНИ ОТ САЩ ПРЕЗ ИСТОРИЯТА
03:00
Анджелина Джоли посети граничният пункт Рафах между Египет и ивицата Газа
00:32
Израелски войници откриват огън към Газа по време на празнуването на Нова година.
00:20
Тръмп обяви създаването на "Съвет за мир" в Газа
Президентът на САЩ Тръмп заяви, че членовете на органа ще бъдат обявени "скоро".
Тръмп обяви създаването на "Съвет за мир" в Газа
МНЕНИЯ И АНАЛИЗИ
opinion
Броят на жертвите при протестите в Иран достигна 2 677 души, съобщи правозащитна организация
Най-малко 19 907 души са били задържани във връзка с протестите в Иран, съобщи базираната в САЩ организация HRANA.
Броят на жертвите при протестите в Иран достигна 2 677 души, съобщи правозащитна организация
Гутериш предупреди, че глобалното сътрудничество е "предсмъртно състояние"
В последното си годишно обръщение генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди нарушенията на международното право, съкращаването на помощите и политическата парализа.
Гутериш предупреди, че глобалното сътрудничество е "предсмъртно състояние"
Венецуелската опозиционна лидерка Мачадо подари Нобеловата си награда на Доналд Тръмп
Мария Корина Мачадо даде медала си за Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп. Но Нобеловият комитет заяви, че наградата не може да бъде прехвърляна, споделяна или отменяна.
Венецуелската опозиционна лидерка Мачадо подари Нобеловата си награда на Доналд Тръмп
Европейските войски няма да повлияят на целта на Тръмп да придобие Гренландия, заяви Белият дом
Говорителят на пресслужбата Каролин Левит заявява, че разполагането на войски на арктическия остров няма да повлияе на стремежа на САЩ да го придобие, като настоява, че целите на президента Тръмп остават непроменени.
Европейските войски няма да повлияят на целта на Тръмп да придобие Гренландия, заяви Белият дом
Тръмп подкрепи създаденото в Газа Палестинско технократско правителство
На фона на продължаващите израелски нарушения в Газа и преминаването към втората фаза на примирието, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че технократска администрация ще управлява Палестина през преходния период.
Тръмп подкрепи създаденото в Газа Палестинско технократско правителство