Руски спортисти ще се състезават на Зимните олимпийски игри без знамето на страната си
МОК забрани на Русия и Беларус да участват в Олимпийските игри след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.
Новак Джокович стартира сезона в Аделаида
Новак Джокович ще участва в турнира Adelaide International, като това ще постави началото на опита му да спечели Australian Open, добавяйки звезден блясък към надпреварата.
ATP с нови мерки срещу екстремните жеги в мъжкия тенис от 2026 година
Тази стъпка поставя ATP в съответствие с женския тур на WTA, който има дългогодишна политика по този въпрос, както и със спортове като Формула 1, която има собствени мерки за защита на състезателите.
Палестина шокира Катар с победен гол в мач от Арабската купа
Автогол на Султан Ал Брейк осигури шокираща победа в първия ден.
Палестина победи Либия и се класира за Арабската купа
Палестинският отбор спечели с 4-3 след изпълнение на дузпи след равенство 0-0 срещу Либия.
Индия печели първата в историята Световна купа по T20 крикет за жени с увредено зрение
Индия победи Непал и спечели първата Световна купа по T20 крикет за жени с увредено зрение — важен етап в развитието на спорта, както и в усилията за по-голяма включеност и представителност в женския крикет за хора с увредено зрение по света.
