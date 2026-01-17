ATP с нови мерки срещу екстремните жеги в мъжкия тенис от 2026 година

Тази стъпка поставя ATP в съответствие с женския тур на WTA, който има дългогодишна политика по този въпрос, както и със спортове като Формула 1, която има собствени мерки за защита на състезателите.