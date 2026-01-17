МНЕНИЯ И АНАЛИЗИ
Тюркийе си извоюва плейофите с впечатляващо 2:2 в Севиля
Головете на турския тим бяха първите, които Испания допусна в квалификациите, а двубоят се оказа и първото равенство за Испания.
Индия печели първата в историята Световна купа по T20 крикет за жени с увредено зрение
Индия победи Непал и спечели първата Световна купа по T20 крикет за жени с увредено зрение — важен етап в развитието на спорта, както и в усилията за по-голяма включеност и представителност в женския крикет за хора с увредено зрение по света.