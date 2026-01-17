| Bulgarski
СВЯТ
Над 100 загинали при проливни дъждове и наводнения в Южна Африка
През последните години Южна Африка е изправена пред поредица от екстремни климатични явления, включително разрушителни циклони и изтощителни суши.
Над 100 загинали при проливни дъждове и наводнения в Южна Африка
МНЕНИЯ И АНАЛИЗИ
opinion
Председателят на администрацията в Газа гарантира бюджета и настоява за фонд за възстановяване
Първото заседание на Комитета за управление на Газа се проведе в петък в Кайро. Председателят Али Шаат заяви, че най-неотложната цел на управлението е „да върне усмивките на лицата на децата, жените и мъжете в Газа“.
Председателят на администрацията в Газа гарантира бюджета и настоява за фонд за възстановяване
УНИЦЕФ: Докато прекъсванията на тока продължават, украинските деца измръзват в най-тежката зима
Агенцията предупреждава, че леденият студ, прекъсванията на електрозахранването и нарастващият брой жертви поставят семействата в „постоянен режим на оцеляване“.
УНИЦЕФ: Докато прекъсванията на тока продължават, украинските деца измръзват в най-тежката зима
Под натиска на Тръмп за Гренландия Европа обмисля сближаване с Русия
Кремъл приветства като „положителна“ промяна това, че някои европейски държави тихомълком сондират възможността за подновяване на диалога с Москва; обсъжда се и вариант за специален пратеник.
Под натиска на Тръмп за Гренландия Европа обмисля сближаване с Русия
Председателят на МААЕ: Рискът от ядрена авария в Украйна е по-голям от страха от ядрени оръжия
Председателят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че използването на ядрени оръжия в руско-украинската война е „малко вероятно“, но подчерта, че рискът от ядрена авария в Украйна е по-сериозен.
Председателят на МААЕ: Рискът от ядрена авария в Украйна е по-голям от страха от ядрени оръжия
Канадският премиер подписа предварително споразумение, което намалява тарифите
Канадският премиер Марк Карни обяви, че е подписал историческо търговско споразумение, което ще намали митата на Китай върху канадски селскостопански продукти
Канадският премиер подписа предварително споразумение, което намалява тарифите