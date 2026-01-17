МНЕНИЯ И АНАЛИЗИ
Путин призова Нетаняху и Пезешкиан да засилят дипломацията за регионална стабилност
Путин проведе телефонен разговор с иранския президент, по време на който го Пезешкиан го информира за "активните усилия на Техеран за нормализиране на ситуацията в страната".
Председателят на администрацията в Газа гарантира бюджета и настоява за фонд за възстановяване
Първото заседание на Комитета за управление на Газа се проведе в петък в Кайро. Председателят Али Шаат заяви, че най-неотложната цел на управлението е „да върне усмивките на лицата на децата, жените и мъжете в Газа“.
Председателят на МААЕ: Рискът от ядрена авария в Украйна е по-голям от страха от ядрени оръжия
Председателят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че използването на ядрени оръжия в руско-украинската война е „малко вероятно“, но подчерта, че рискът от ядрена авария в Украйна е по-сериозен.