Американският институт за ядрена енергия: Сътрудничеството със САЩ по SMR е голяма възможност
Сътрудничеството в областта на малките модулни реактори (SMR) предоставя на Анкара шанс „да се утвърди“ в глобалната верига за доставки, заяви пред Анадолската агенция президентът на Института за ядрена енергия Мария Корсник.
Тюркийе се присъединява към влизащия в сила глобален договор за защита на океаните
Договорът за открито море бележи нова ера в опазването на морското биоразнообразие в международни води, като създава правна рамка за регулиране на дейностите, включително забрани за риболов, в определените защитени зони.
Отбранителното споразумение между Тюркийе, Пакистан и Саудитска Арабия е „в подготвителна фаза“
Министърът на отбраната на Пакистан Раза Хаят Харадж заяви, че „и трите държави обсъждат проектоспоразумението“, докато външният министър на Тюркийе Хакан Фидан потвърди, че разговори се водят, но все още няма подписан документ.
Ердоган откри канала TRT Genç: „Вие сте бъдещето“
Президентът на Република Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган заяви, че TRT Genç ще излъчва програми в широк спектър с цел да подпомага умственото, емоционалното и културното развитие на младите хора.
Външният министър Фидан: Тюркийе е против „всякаква военна намеса“ срещу Иран
Призовавайки за дипломация, министър Фидан заяви, че е отправил призив към Иран да разреши напрежението със страните от региона и да подходи към ядреното досие чрез диалог, за да премахне структурните пречки пред икономиката си.
