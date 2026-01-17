Външният министър Фидан: Тюркийе е против „всякаква военна намеса“ срещу Иран

Призовавайки за дипломация, министър Фидан заяви, че е отправил призив към Иран да разреши напрежението със страните от региона и да подходи към ядреното досие чрез диалог, за да премахне структурните пречки пред икономиката си.