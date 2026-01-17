СВЕЩЕНА ОКУПАЦИЯ

„НАЙ-ОБИЧАНОТО НЕЩО В ЖИВОТА МИ Е СПОРТЪТ“Животът на палестински ампутиран спортист сред война и геноцид
„Животът ми се раздели на две.“ Палестинският спортист Мохамед Ахмад Абу Байд от квартал Шуджайя в Газа губи крака си по време на войната през 2014 г. Чрез спорта намира надежда и успява
КАК ЧЕНГЕЛКЬОЙ ПРОМЕНИ СЪДБАТА НА ОПИТА ЗА ПРЕВРАТ НА 15 ЮЛИКАК ЧЕНГЕЛКЬОЙ ПРОМЕНИ СЪДБАТА НА ОПИТА ЗА ПРЕВРАТ НА 15 ЮЛИ?
ЕХОТО НА ХОЛОКОСТАОцелелият от Холокоста Стивън Капос и Соня Линден – дъщеря на друга оцеляла – правят смразяващи паралели между нацистките зверства и случващото се днес в Газа. „Беше обещано ‘Никога повече’.
ТЮРКИЙЕ - СТРАТЕГИЧЕСКА СИЛА В РЕДКОЗЕМНИТЕ ЕЛЕМЕНТИТюркийе, която разполага с втория по големина в света резерв от редкоземни елементи, се готви да преначертае глобалните вериги за доставки в технологиите и отбраната.
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ НА САЩ В ЛАТИНСКА АМЕРИКАВоенната операция на Вашингтон срещу Венецуела на 3 януари отново изведе на преден план дългогодишния модел на груби интервенции на САЩ във вътрешните работи на Латинска Америка.
ИНФОРМАТИВНО
ВРАЖДЕБНА ОФЕРТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА WARNER BROSВраждебната оферта на Paramount към Warner Bros Discovery (WBD) не е просто корпоративен ход. Критици подчертават, че зад предложението се очертава силен политически триъгълник, включващ милиардери, произраелски настроени финансови кръгове и фигури,
АФЕРАТА GB NEWSСпоред доклад на Центъра за мониторинг на медии, GB News е споменавал думите мюсюлмани или ислям над 17 000 пъти, като повечето от споменаванията са били в негативен или провокативен контекст.
ГЪРЦИЯ ЗАКРИВА ТУРСКИТЕ УЧИЛИЩАБезмълвното изчезване на турските училища в Западна Тракия
Над 70% от училищата на турското малцинство в Западна Тракия са закрити. Местните власти сочат като причина демографските промени, но турска общност твърди, че затварянето на училищата е час
ЖИВОТ В СМОГВсяка година близо 7 милиона души губят живота си заради заболявания, причинени от постоянното вдишване на отровната смес от замърсители, наречена смог. Това е историята за това как въздухът, който дишаме, бавно и неусетно ни убива.
CHATGPT ЛИ Е ПСИХОТЕРАПЕВТЪТ ВИ ?От помощ при писането на статии до емоционална подкрепа – все по-често хората се обръщат към ChatGPT за много повече от обикновени проучвания. Но способен ли е изкуственият интелект действително да се грижи за психичното ви здраве?
НЯКОИ МИНИ, ПОСТАВЕНИ ОТ ИЗРАЕЛ, НЕ СА ВЗРИВЕНИ.Докато Израел продължава непрекъснатите си бомбардировки над Ивицата Газа, под руините на разрушените сгради има хиляди невзривени боеприпаси. Тел Авив обаче блокира влизането на оборудването, необходимо за тяхното откриване и обезвреждане.
СВЯТ
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЛИДЕРИ, ПЛЕНЕНИ ОТ САЩ ПРЕЗ ИСТОРИЯТАПрезидентът на Венецуела Николас Мадуро е последният от многото чуждестранни лидери, пленени от САЩ.
ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ ЗАД ВОЕННАТА МОЩ НА ИЗРАЕЛНа фона на геноцида в Газа, водещите отбранителни компании на Израел отбелязаха рязък ръст на приходите си, достигайки рекордните 15 милиарда долара през 2024 г., отчитайки увеличение с 13%.
ПРЕСТЪПНА ЧАРТЪРНА МРЕЖА РАЗСЕЛВА ПАЛЕСТИНЦИТЕ ИЗВЪН ГАЗАМрежа от свързани с Израел секретни чартърни полети превозват палестинци от Газа с непълни документи. Един от маршрутите e до Южна Африка, чиито власти заявиха, че не са уведомени за тези полети.
СИРИЙЧЕТО, КОЕТО СЕ ПРЕВЪРНА В ЛИЦЕТО НА ВОЙНАТА ПРЕЗ 2016 ГСирийчето Омран Дакниш, чиято снимка от 2016 г., докато седи в линейка, покрит с прах и кръв, стана вирална, най-накрая през 2025 г. разказа своята история на първата годишнина от свалянето на режима на Асад.
ПАЛЕСТИНСКО СЕМЕЙСТВО БЕ ЗАЛИЧЕНО ОТ ЛИЦЕТО НА СВЕТАТленните останки на четири палестинчета от семейство Абу Хадрус бяха извадени и събрани отново с родителите и сестра им. Така семейството фактически беше заличено от лицето на земята.
ГЛАДНА СТАЧКА В БРИТАНСКИ ЗАТВОРИ ЗА ПАЛЕСТИНАВ Обединеното кралство осем политически затворници започнаха безсрочна гладна стачка. Това е най-голямата координирана гладна стачка в британските затвори от 80-те години насам.
ТЮРКИЙЕ
ТЮРКИЙЕ АКТИВИРА СИСТЕМАТА СИ „СТОМАНЕН КУПОЛ“Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „Стоманен купол” (Çelik Kubbe) издига на “съвсем ново ниво” противовъздушната отбрана на Тюркийе.
МАЛАЗГИРТ 1071: НАСЛЕДСТВОТО НА ТУРСКАТА ПОБЕДА В АНАДОЛАДнес, точно преди 954 години, на 26 август, селджукските турци изковаха съдбата си при Малазгирт.
1071 не е просто победа, а раждането на една нация и отварянето на вратите на Анадола за турците.
ДА БЪДА В НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР Е ИЗТОЧНИК НА ГОРДОСТ ЗА МЕНФутболистът от турския национален отбор Мерих Демирал говори за гордостта, напрежението и отговорността от това да носиш националната фланелка преди последния етап от квалификациите за Световното първенство.
ЕРДОГАН ВИНАГИ ГОВОРИ ЗА ПАЛЕСТИНА ПРЕД ОС НА ООНОт 2009 г. насам президентът на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган във всичките си речи пред Общото събрание на ООН постоянно поставя на дневен ред въпроса за Палестина. Ето хронология на някои от неговите най-незабравими изявления.
КЕРАМИЧНОТО ИЗКУСТВО НА ТЮРКИЙЕВдъхновени от природата, ръчно оформени и превърнати в красота.
Керамичните произведения са много повече от предмети – те са отражение на хармония, традиция и форма.
ЕРДОГАН ОБВИНИ ИЗРАЕЛ В ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕНОЦИДВ ексклузивно интервю за Fox News президентът на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган обвини Израел в извършването на “пълен геноцид”, като постави отговорността върху премиерa Нетаняху и подчерта, че Хамас е група за съпротива, а не терористична организация