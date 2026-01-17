OPINION
Могат ли санкциите на САЩ срещу МНС да провалят разследването на военните престъпления на Израел?
Докато Вашингтон започва нова кампания срещу МНС със санкции на хоризонта, светът се подготвя за още една стъпка на САЩ, подкопаваща глобалните усилия за справедливост.
Докато светът скърби за Бибас, Газа плаче за над 17,880 деца, убити от Израел
Хамас върна останките на Шири Бибас и нейните деца, но ужасяващите викове на палестинските деца, убити от Израел, и воплите на скърбящите майки продължават да отекват, докато съюзниците на Израел и подчинените медии остават глухи за геноцида.