Η Γερμανία εξέφρασε την υποστήριξή της στον ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια

Μετά από συνομιλίες στο Βερολίνο, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι η Γερμανία εκτιμά την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο και επιθυμεί να ενισχύσει περαιτέρω τη διμερή αμυντική συνεργασία