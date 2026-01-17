| Ellinika
Τραμπ: "Μιλάμε με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία"
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δηλώνει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και υπαινίσσεται δασμούς καθώς η Δανία απορρίπτει σταθερά οποιαδήποτε πώληση του αρκτικού εδάφους
Η Γερμανία εξέφρασε την υποστήριξή της στον ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια
Παγκόσμια Ημέρα Τουρκικής Γλώσσας: Γιατί έχει σημασία για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά
Πλησιάζει χειμώνας: Πυρετώδεις προετοιμασίες στις τουρκικές κουζίνες
Ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις στο Ιράν αυξήθηκε τους 2.677
Σύμφωνα με την HRANA, οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 19.907 άνθρωποι έχουν επίσης συλληφθεί
Φιντάν:Κανείς πλέον δεν θέλει να φωτογραφηθεί με τον Νετανιάχου
Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι πολιτικές του Νετανιάχου, οι οποίες έχουν προκαλέσει θάνατο και καταστροφή στην περιοχή, έχουν απομονώσει το Ισραήλ.
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον σχηματισμό του "συμβουλίου ειρήνης" για τη Γάζα
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δηλώνει ότι τα μέλη του σώματος θα ανακοινωθούν "σύντομα".
Σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας στη συμφωνία για την προστασία των ωκεανών
Η Συνθήκη για τις Ανοιχτές Θάλασσες σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στα διεθνή ύδατα, καθιερώνοντας ένα νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων αλιείας.
Ο Ερντογάν εγκαινίασε το κανάλι TRT Genç
Ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι το TRT Genç θα μεταδίδει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που στοχεύουν στην υποστήριξη της διανοητικής, συναισθηματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των νέων τηλεθεατών
ΗΠΑ: Η Τουρκία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της εκεχειρίας στη Γάζα
Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% στις χώρες που εμπορεύονται με το Ιράν, με άμεση ισχύ
Τραμπ: Σχηματίστηκε συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Ο Τραμπ απειλεί την Κούβα να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ
Ιράν: Οι εγκαταστάσεις των ΗΠΑ θα θεωρούνταν νόμιμοι στόχοι εάν επιτεθεί η Ουάσινγκτον
Το ιστορικό των ΗΠΑ στη σύλληψη ξένων ηγετών
03:00
Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας
00:32
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο Κολομβιανός ηγέτης πρέπει να φυλάει τα οπίσθια του
00:49
Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν προς τη Γάζα ενώ γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά
00:20
Λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε πλάνα από τη μεταφορά του Μαδούρο σε φυλακή
00:11
Aselsan: Ο γίγαντας της άμυνας της Τουρκίας γιορτάζει τα 50 της χρόνια
Ο πρέσβης της Τουρκίας στη Ουάσιγκτον συναντήθηκε με την Αμερικανίδα γερουσιάστρια Σλότκιν
Η ΕΕ αρνείται να αναγνωρίσει την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας
Η Ευρώπη απορρίπτει την προσπάθεια του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας
Η Κούβα καλεί για συλλογική άμυνα έναντι των απειλών των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική
Σύντομες Ειδήσεις | 16.01.2026
04:19
Η προσοχή των παιδιών εμπορευματοποιείται σιωπηλά
09:09
Οι μαζικοί θάνατοι μελισσών διαταράσσουν το οικοσύστημα
07:44
Διακυβέρνηση με Τεχνητή Νοημοσύνη
06:11
Πλησιάζει χειμώνας: Πυρετώδεις προετοιμασίες στις τουρκικές κουζίνες
10:54
