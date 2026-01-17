ΓΝΩΜΕΣ
Τα τουρκικά κράτη εμβαθύνουν τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας
Στη περιφερειακή σύνοδο κορυφής για την ενέργεια στην Ιστάνμπουλ, η Άνκαρα απαίτησε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με μια διακασπιακή διαδρομή για τη μεταφορά του τουρκμενικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας στη συμφωνία για την προστασία των ωκεανών
Η Συνθήκη για τις Ανοιχτές Θάλασσες σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στα διεθνή ύδατα, καθιερώνοντας ένα νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων αλιείας.
Φιντάν: Η Τουρκία είναι κατά «οποιασδήποτε μορφής στρατιωτικής επέμβασης» κατά του Ιράν
Ο Φιντάν, ο οποίος ζήτησε διπλωματία, δήλωσε ότι προέτρεψε το Ιράν να επιλύσει τις εντάσεις του με τις χώρες της περιοχής και να αντιμετωπίσει το πυρηνικό ζήτημα μέσω διαλόγου, προκειμένου να αρθούν τα διαρθρωτικά εμπόδια στην οικονομία του
Το ιστορικό των ΗΠΑ στη σύλληψη ξένων ηγετών
Το ιστορικό των ΗΠΑ στη σύλληψη ξένων ηγετών
Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας
Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο Κολομβιανός ηγέτης πρέπει να φυλάει τα οπίσθια του
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο Κολομβιανός ηγέτης πρέπει να φυλάει τα οπίσθια του
Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν προς τη Γάζα ενώ γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά
Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν προς τη Γάζα ενώ γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά
Λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε πλάνα από τη μεταφορά του Μαδούρο σε φυλακή
Λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε πλάνα από τη μεταφορά του Μαδούρο σε φυλακή
