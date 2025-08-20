Θεωρήσεις κλίματος: Μετεγκατάσταση αντί για πρόληψη

Μία από τις χώρες που απειλούνται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, το Τουβαλού, υπέγραψε ιστορική συμφωνία με την Αυστραλία, προσφέροντας στους πολίτες του έναν δρόμο μετανάστευσης πριν τα νησιά του βυθιστούν κάτω από τη θάλασσα. Όμως, καθώς χιλιάδες άνθρωποι αιτούνται τη νέα “κλιματική θεώρηση”, μεγαλύτερα ερωτήματα προβάλλουν για άλλα κράτη που βυθίζονται: ποιοι θα σωθούν, ποιος θα το αποφασίσει και αν οι πλουσιότερες χώρες δίνουν προτεραιότητα στη μετεγκατάσταση αντί για την αντιμετώπιση των αιτίων και την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής.