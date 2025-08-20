| Ellinika
Θεωρήσεις κλίματος: Μετεγκατάσταση αντί για πρόληψη
Θεωρήσεις κλίματος: Μετεγκατάσταση αντί για πρόληψη
280 πολίτες από το Τουβαλού θα έχουν τη δυνατότητα να μετεγκαθίστανται στην Αυστραλία κάθε χρόνο βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.
20 Αύγουστος 2025

Μία από τις χώρες που απειλούνται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, το Τουβαλού, υπέγραψε ιστορική συμφωνία με την Αυστραλία, προσφέροντας στους πολίτες του έναν δρόμο μετανάστευσης πριν τα νησιά του βυθιστούν κάτω από τη θάλασσα. Όμως, καθώς χιλιάδες άνθρωποι αιτούνται τη νέα “κλιματική θεώρηση”, μεγαλύτερα ερωτήματα προβάλλουν για άλλα κράτη που βυθίζονται: ποιοι θα σωθούν, ποιος θα το αποφασίσει και αν οι πλουσιότερες χώρες δίνουν προτεραιότητα στη μετεγκατάσταση αντί για την αντιμετώπιση των αιτίων και την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής.

