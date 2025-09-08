| Ellinika
Σύντομες Ειδήσεις 08.09.2025
Πόλεμος στη Γάζα
Χαμάς: Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για μια νέα εκεχειρία στη Γάζα.
8 Σεπτέμβριος 2025

Τραμπ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το Ισραήλ άνοιξε ένα νέο εκπαιδευτικό συγκρότημα στα Yψίπεδα Γκολάν της Συρίας για να προσομοιώσει τον πόλεμο στο Λίβανο.

Ο πρώην επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας Shin Bet εμπλέχθηκε στο σχέδιο απαγωγής των παιδιών μιας Γερμανίδας κληρονόμου.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων «Κατάργηση της απαγόρευσης» που διοργανώθηκαν στο Λονδίνο ενάντια στην απαγόρευση της Δράσης για την Παλαιστίνη, συνελήφθησαν περίπου 900 άτομα.

